MDR – электронные визы в Россию — шаг к укреплению дружбы с Германией

30.12.2020, 13:06, Новости дня

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С начала 2021 года для въезда в Россию из 52 стран, включая Германию, вводятся электронные визы. Как отмечает немецкий телеканал MDR, этот шаг будет способствовать укреплению дружбы между россиянами и немцами, а также нормализации отношений Москвы и Европы в целом.



Reuters

С 1 января 2021 года для въезда в Россию начинают действовать электронные визы, пишет немецкий телеканал MDR. Это нововведение подготавливалось уже давно и должно облегчить поездки в Россию жителям 52 стран, включая Германию.

Это решение, принятое ещё в октябре, стало результатом длительного и сложного процесса. Сейчас начало работы нового процесса тормозится только растущими показателями по заражаемости коронавирусом, отмечает MDR. Тем не менее это может стать шагом к нормализации отношений между Россией и Европой.

Германию — и, в особенности, восточных немцев — с Россией связывает очень многое. Более 6 миллионов восточных немцев в ГДР участвовали в немецко-советской дружбе. И даже если они делали это больше по необходимости, чем следуя искренней склонности, эффект сказывается до сих пор: 72% восточных немцев сейчас выступают за сближение с Россией. Среди западных немцев этот показатель составляет 54%. По словам бывшего премьер-министра Бранденбурга Матиаса Платцека, «на востоке русских далеко не всегда любили, но их знали. Когда что-то знаешь, этого меньше боишься, чем когда совсем не знаешь, с кем имеешь дело».

Различия особенно отчётливо проявляются при оценке современной политики. В то время как в старых федеральных землях лишь треть граждан считает антироссийские санкции неправильными, в новых землях против них высказывается явное большинство.

Среди восточных немцев, которые в 1990 году были старше 18 лет, по большей части распространены позитивные взгляды в отношении России. Однако уже в следующем поколении это особое отношение исчезает. Молодые восточные немцы почти так же, как и западные, оценивают Россию не столь положительно. Что касается личных или профессиональных контактов, показатели по всей Германии сейчас не столь высоки: 11% среди западных и 17% — среди восточных немцев.

Около 3,5 миллионов человек из бывшего Советского Союза сейчас проживают в Германии. С 90-х годов и ухода советских военных в 1994 году из страны исчезло и большое количество российской символики. Памятники демонтировались, улицы переименовывались. Из установленных во времена ГДР примерно 50 памятников Ленину, статуй, памятных табличек и бюстов, из которых на сегодняшний день осталась едва ли половина. Многие были демонтированы сразу же, в 90-е годы, другие отправились в музеи или были куплены частными лицами.

Однако немцы смотрят не только на общее прошлое. В будущем РФ тоже будет играть для них важную роль, подчёркивает немецкий телеканал. По опросу центра Forsa в апреле этого года, большинство немцев поддерживают более тесное экономическое сотрудничество с Россией. 61% считает возможным единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока, только 20% отвергают эту идею. 55% опрошенных хотят более интенсивного сотрудничества именно с Россией, и только 28% его отклоняют.

Новые упрощённые условия въезда с января, вероятно, не только положительно повлияют на экономические связи между обеими странами, но и станут хорошей причиной для посещения РФ и более тщательного знакомства с ней. В любом случае, это путь к взаимному пониманию, заключает MDR.