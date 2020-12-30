 

В Сети появились первые изображения потенциального флагмана Motorola со Snapdragon 888

30.12.2020, 13:00, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Смартфон на новейшем и самом мощном на данный момент процессоре Snapdragon 888 вышел у бренда Motorola. Первые изображения потенциального флагмана уже появились в открытом доступе в сети.
С момента презентации самой актуальной модели однокристальной системы для «умных телефонов» не прошло и месяца. Однако многочисленные компании-производители смартфонов уже готовят к выпуску новые устройства с наиболее быстрым чипсетом. Свою лепту внесла и компания Motorola, ее аппарат станет одним из первых, оснащенных 888 модификацией Snapdragon от Qualcomm.

Кроме SoC, девайс отличится загнутым со всех сторон дисплеем, аналогичное решение реализовано и в конкурентном гаджете Xiaomi Mi 11, согласно заявлениям китайского IT-гиганта. Под экранной панелью расположен сканер отпечатков пальцев для идентификации пользователя, однако не внизу, как это делают порой другие бренды, а в верхней части по центру.

Согласно информации относительно нового устройства, обнародованной инсайдерами, в девайсе установят нестандартной формы блок основной камеры. Тройной модуль расположен вертикально, по бокам ряда из объективов размещены по одной вспышке. Также в устройстве ожидается аккумуляторная батарея на 5 тысяч мАч с поддержкой быстрой зарядки и экран с высокой частотой обновления изображения на экране. Все остальные характеристики потенциального флагманского смартфона от Motorola на Snapdragon 888 будут оглашены позже, ближе к выведению девайса на рынок. Тогда же производитель объявит и о ценах на все версии данной модели и их особенностях.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Назван овощ, который снижает вредное воздействие от сигарет – это помидоры

26.10 / Жительницу Перми с дочерью заперли в турецком отеле

01.12 / Тренировка обоняния помогает вернуть его после вирусной инфекции – исследование

18.12 / Путин анонсировал увеличение поддержки семей с детьми

09.08 / Кардиолог Сергей Иванов назвал допустимую дозу спиртного для сердца

02.11 / Мнение: “Продажные журналисты” и свобода слова

16.10 / Мнение: Двойные стандарты магического мышления, нетрадиционный Рюрик и бесплатные лекарства по рецепту

12.07 / “С возрастом я становлюсь только лучше”: Алика Смехова поделилась советами для женщин

08.11 / Бывший супруг Даны Борисовой Максим Аксенов ответил на обвинения в избиении дочери

28.11 / Археологи обнаружили в Антарктиде древние останки огромного пингвина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска