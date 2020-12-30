В Сети появились первые изображения потенциального флагмана Motorola со Snapdragon 888

30.12.2020, 13:00, Разное

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Смартфон на новейшем и самом мощном на данный момент процессоре Snapdragon 888 вышел у бренда Motorola. Первые изображения потенциального флагмана уже появились в открытом доступе в сети.

С момента презентации самой актуальной модели однокристальной системы для «умных телефонов» не прошло и месяца. Однако многочисленные компании-производители смартфонов уже готовят к выпуску новые устройства с наиболее быстрым чипсетом. Свою лепту внесла и компания Motorola, ее аппарат станет одним из первых, оснащенных 888 модификацией Snapdragon от Qualcomm.

Кроме SoC, девайс отличится загнутым со всех сторон дисплеем, аналогичное решение реализовано и в конкурентном гаджете Xiaomi Mi 11, согласно заявлениям китайского IT-гиганта. Под экранной панелью расположен сканер отпечатков пальцев для идентификации пользователя, однако не внизу, как это делают порой другие бренды, а в верхней части по центру.

Согласно информации относительно нового устройства, обнародованной инсайдерами, в девайсе установят нестандартной формы блок основной камеры. Тройной модуль расположен вертикально, по бокам ряда из объективов размещены по одной вспышке. Также в устройстве ожидается аккумуляторная батарея на 5 тысяч мАч с поддержкой быстрой зарядки и экран с высокой частотой обновления изображения на экране. Все остальные характеристики потенциального флагманского смартфона от Motorola на Snapdragon 888 будут оглашены позже, ближе к выведению девайса на рынок. Тогда же производитель объявит и о ценах на все версии данной модели и их особенностях.