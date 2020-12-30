Влад Сташевский впервые за 20 лет встретился с сыном от первого брака

30.12.2020, 13:00, Разное

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Во время съемок программы «Суперстар!» Влад Сташевский обратился к своему старшему сыну Даниилу, рожденному в первом браке. Певец призвал наследника встретиться впервые за 20 лет и наладить отношения.

По словам Ольги, дочери Владимира Алешина, которая была первой супругой Влада Сташевского, сын пошел отцу навстречу. Пара развелась, когда Даниилу было всего два года. С того момента артист долгое время не видел своего первенца. После того как он обратился к наследнику в прямом эфире, он ему позвонил. Сын принял приглашение отца и даже познакомился с его нынешней супругой и сводным младшим братом. По словам экс-супруги, это замечательное окончания года и позитивное событие для их семьи.

46-летний Влад Сташевский признался, что жалел о потерянной связи с первенцем. На данный момент Даниилу уже 22 года, и звездный отец был уверен, что парень готов к диалогу и сможет его понять. На данный момент артист женат на психологе Ирине Мигуле. Они воспитывают 12-летнего сына, которого зовут Тимофей.