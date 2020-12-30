 

Агата Муцениеце из-за московских пробок променяла Porsche Cayenne на метро

30.12.2020, 13:00, Разное
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От московских пробок в предновогодние дни страдают не только жители столиц, но и представители шоу-бизнеса. Агата Муцениеце пояснила в Stories в микроблоге Instagram, что она пересела из своего личного Porsche Cayenne на метро.
Артистка не выдержала бессмысленного простоя на дорогах и спустилась в метрополитен. Однако за одну поездку Агата Муцениеце умудрилась заблудиться пару раз. Она призналась, что так давно не спускалась в метро, что забыла все. У нее сложилось ощущение, что все правила передвижения в подземке у нее «стерлись в голове». Актриса все пыталась выйти на «Театральную», но у нее ничего не получалось. В разделе Stories она опубликовала фото, как спускается в метро и написала, что это «романтика».

Ранее Агата Муцениеце откровенно призналась, что до сих пор держит обиду на Павла Прилучного из-за его обмана. При этом, звезду «Закрытой школы» больше обидел не сам факт измены, а то, что супруг долгое время врал и притворялся. Артистка не исключает, что еще встретит настоящую любовь, но идти ли еще раз в ЗАГС она хорошо подумает.



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