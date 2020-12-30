 

Погребинский об отношениях Москвы и Киева: Вернулись к состоянию при “позднем” Порошенко

30.12.2020, 12:32, Разное
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Эксперт отметил, что Владимир Зеленский нередко говорит глупости. Так, недавно в интервью политик заявил о готовности к всеобщей мобилизации в случае войны с Россией. “Это такая фигура речи – но не продуманная им позиция”, – объяснил Михаил Погребинский.

По его мнению, в этом году отношения Москвы и Киева вернулись к состоянию при “позднем” экс-президенте Петре Порошенко, когда украинский политик перестал рассматриваться как договороспособный партнер. Российский лидер Владимир Путин не отвечал на его звонки и избегал разговоров.

“Пока еще не исключено, что Путин, может, еще и возьмет трубку”, – добавил Погребинский.

Политолог вспомнил еще об одной ошибке Владимира Зеленского. Его слова о равной ответственности СССР и нацистской Германии в развязывании Второй мировой войны сильно задели Москву. Теперь отношения России и Украина могут улучшиться только в случае уступок последней.

Кроме того, Погребинский рассказал, что президенту Украины пока удается удерживать рейтинг доверия. Это во многом связано с тем, что у него нет достойной конкуренции. Если бы в декабре прошли новые выборы, то победу бы вновь одержал Владимир Зеленский.



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