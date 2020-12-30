 

“Один сознательный – с маской, остальные – вакцинированные”. Неузнаваемая Вайкуле рассказала о своих гномах

30.12.2020, 12:30, Новости дня
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Латвийская певица Лайма Вайкуле 28 декабря в Instagram разместила в сети видео, на котором запечатлена в очках и пальто возле новогодней елки.

Певица снялась в ролике по пояс.

“Вот у меня такая елка – лесная. И, как всегда, мои гномики: один очень сознательный –  с маской, а остальные уже вакцинированные. Некоторые побежали в лес хворост собирать. С Новым годом. Хочу встретиться, нет сил больше ждать”, – пошутила певица.

“Не узнать”, – отреагировали на видео пользователи сети.

“Ага, только по голосу”, – заметили подписчики.

“Лайма, какая вы очаровательная. В чем секрет?” – написали в комментариях поклонники певицы.

“Какая вы стильная, обалдеть “, – прокомментировали ролик фаны.

Лайма Вайкуле – народная артистка Латвийской Республики (1995). 31 марта ей исполнилось 66 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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