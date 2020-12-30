Князь Грузии Хуан Багратиони-Мухранский впервые станет отцом

30.12.2020, 12:22, Разное

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Два года назад, вслед за свадьбой принца Гарри и Меган Маркл, в июне 2018-го, мы наблюдали за не менее красивым торжеством грузинского князя Хуана Иоанэ Багратиони-Мухранского – наследника династии грузинских монархов Багратиони, кузена короля Испании Филиппа VI – и модели, обладательницы титула “Мисс Грузия 2008” Кристины Дзидзигури. Сегодня же стало известно, что супруги впервые станут родителями и случится это уже в начале 2021 года.

Кристина и я рады объявить о том, что мы ждем нашего первого ребенка в начале 2021 года. Мы желаем вам чудесного Рождества и счастливого Нового года! – написал Хуан на своей Instagram-странице.

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Публикация от H.R.H. Juan Bagration-Mukhrani (@prince_of_georgia)

Напомним, князь Хуан родился в Испании, учился в швейцарской школе, затем вновь вернулся в Испанию и окончил мадридский университет Комплутенсе. Далее Хуан переехал в Лондон, получив должность директора крупной финансовой инвестиционной компании. После распада СССР семья князя впервые побывала в Грузии, и с тех пор визиты в эту страну проходят регулярно.

С Кристиной они живут то в Париже, то в Тбилиси. Пара официально зарегистрировала отношения еще в 2014-м в Ронде, Испания, но венчаться решила на родине – в древней столице Грузии Мцхете, в кафедральном соборе Светицховели. Празднование по случаю венчания Хуана и Кристины длилось три дня. Фоторепортаж HELLO! с того дня смотрите в нашем материале.