 

Князь Грузии Хуан Багратиони-Мухранский впервые станет отцом

30.12.2020, 12:22, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Два года назад, вслед за свадьбой принца Гарри и Меган Маркл, в июне 2018-го, мы наблюдали за не менее красивым торжеством грузинского князя Хуана Иоанэ Багратиони-Мухранского – наследника династии грузинских монархов Багратиони, кузена короля Испании Филиппа VI – и модели, обладательницы титула “Мисс Грузия 2008” Кристины Дзидзигури. Сегодня же стало известно, что супруги впервые станут родителями и случится это уже в начале 2021 года.

Кристина и я рады объявить о том, что мы ждем нашего первого ребенка в начале 2021 года. Мы желаем вам чудесного Рождества и счастливого Нового года! – написал Хуан на своей Instagram-странице.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от H.R.H. Juan Bagration-Mukhrani (@prince_of_georgia)

Напомним, князь Хуан родился в Испании, учился в швейцарской школе, затем вновь вернулся в Испанию и окончил мадридский университет Комплутенсе. Далее Хуан переехал в Лондон, получив должность директора крупной финансовой инвестиционной компании. После распада СССР семья князя впервые побывала в Грузии, и с тех пор визиты в эту страну проходят регулярно.

С Кристиной они живут то в Париже, то в Тбилиси. Пара официально зарегистрировала отношения еще в 2014-м в Ронде, Испания, но венчаться решила на родине – в древней столице Грузии Мцхете, в кафедральном соборе Светицховели. Празднование по случаю венчания Хуана и Кристины длилось три дня. Фоторепортаж HELLO! с того дня смотрите в нашем материале.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.12 / Звезда сериала “Ривердейл” Кейси Котт объявил о помолвке

05.09 / Призрак французского джихада

09.10 / Кукла Полина – Личное мнение

12.09 / Лукашенко обвинили в превращении Белоруссии в регион России

08.08 / СК возбудил новое уголовное дело из-за портрета Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

22.08 / Мнение: Коротко по Белоруссии. 21.08.2020

08.08 / Названы три страны с самыми высокими темпами заболеваемости COVID-19

06.12 / Губернатор Пермского края помог отремонтировать Центр помощи детям-инвалидам

21.10 / Алексея Воробьева пригласили в новый голливудский проект

02.09 / Александра Новикова и Feduk, Аглая Тарасова, Елена Летучая и другие на премьере фильма “Довод”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска