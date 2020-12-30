Великобритания первой в мире одобрила вакцину от COVID-19 AstraZeneca

30.12.2020, 12:06, Разное

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Препарат был одобрен Агентством Великобритании по контролю оборота лекарств и медицинских товаров (MHRA), сообщает The Guardian. Решение было принято после «тщательных клинических испытаний и анализа данных, проведенных экспертами MHRA, которые пришли к выводу, что вакцина соответствует строгим стандартам безопасности, качества и эффективности», – заявил в среду британский Департамент здравоохранения и соцзащиты (DHSC).

Великобритания заказала у AstraZeneca 100 миллионов доз, и первые 4 миллиона доз поступят в оборот уже в ближайшие дни. Поскольку препарат будет производиться на предприятиях страны, это позволит обеспечить быстрое масштабирование вакцинации. Как отмечается в сообщении DHSC, оксфордскую вакцину можно хранить при температуре 2-8 °C, поэтому ее легко транспортировать и внедрять в клиники общей практики, а также дома престарелых.

Первыми вакцину получат группы риска – домов престарелых, медики и пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями. Следующими будут пожилые люди старше 80 лет и сотрудники органов здравоохранения.

Препарат AZD1222, которые разработали ученые Оксфордского университета совместно с британско-шведской фармкомпанией AstraZeneca, имеет тот же механизм действия, что и российская векторная вакцина — безопасный для человека аденовирус шимпанзе (ChAdOx1) генетически модифицирован для кодирования шиповидного белка коронавируса. При попадании в человеческий организм с помощью вакцины он заставляет клетки вырабатывать белок и «тренирует» иммунную систему распознавать вирус.

В ноябре разработчики объявили результаты финальных клинических испытаний вакцины, проходивших в Великобритании и Бразилии. При введении половины дозы препарата и полной дозы с интервалом в месяц уровень защиты от заражения оценивался в 90%. Второй режим введения препарата, при котором участники получали две полные дозы с промежутком месяц, продемонстрировал эффективность 62%. Комбинированный анализ обоих режимов показал среднюю эффективность 70%.