 

Москва расширила ответные санкции против Британии из-за инцидента с Навальным

30.12.2020, 12:02, Новости дня
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Россия расширила список граждан Великобритании, которым запрещен въезд на территорию страны, в качестве ответных мер по инциденту с Алексеем Навальным, сообщили в МИД.

Послу Великобритании Деборе Броннерт «было заявлено, что в ответ на неконструктивные и недружественные действия британских властей, связанные с принятием в октябре неприемлемых и необоснованных ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации под предлогом их мнимой причастности к инциденту с Навальным, российская сторона, основываясь на принципе взаимности, приняла решение о расширении числа граждан Великобритании, которым закрыт въезд на территорию нашей страны», говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В черный список вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности. Послу вручена нота соответствующего содержания.

Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». Россия ввела ответные санкции. Глава МИД РФ Сергей Лавров счел неприемлемым поведение Германии в ситуации вокруг Навального.

На Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.

Европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный.



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