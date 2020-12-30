 

Путин поздравил Байдена и Трампа с Новым годом и Рождеством

30.12.2020, 12:02, Новости дня
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Российский лидер Владимир Путин поздравил американского президента Дональда Трампа и избранного главу США Джо Байдена с Новым годом и Рождеством, сообщила пресс-служба Кремля.

Президент РФ поздравил глав зарубежных государств и правительств с Рождеством и наступающим 2021 годом, сообщается на сайте Кремля. 

«В поздравительном послании с Новым годом и Рождеством избранному президенту США Джо Байдену Владимир Путин отметил, что пандемия коронавируса и другие вызовы, с которыми мир столкнулся в уходящем году, подтвердили востребованность широкого международного сотрудничества», – говорится в сообщении.

Путин выразил уверенность, что РФ и США при выстраивании двухсторонних отношений могли бы многое сделать для укрепления стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях.

«Российский лидер поздравил президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по случаю рождественских и новогодних праздников и пожелал доброго здоровья, бодрости духа и благополучия ему и его семье, а всем гражданам США – счастья и процветания», – добавили в Кремле.

Также глава государства поздравил с Новым годом королеву Великобритании Елизавету II и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. В поздравлении Путин отметил, что сотрудничество способствовало бы решению ключевых проблем современности, укреплению безопасности и стабильности в Европе и в мире в целом. 

Ранее Путин провел телефонный разговор с председателем Китая Си Цзиньпином и обменялся с ним поздравлениями с Новым годом. 



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