Путин подписал закон о единой минимальной цене на табачные изделия

30.12.2020, 12:02, Новости дня

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Президент Владимир Путин подписал закон по ужесточению цен на табачные изделия, он устанавливает единую минимальную цену на такую продукцию.

Авторы законодательной инициативы сообщали, что по действующим нормам пачка табачного изделия не могла быть продана потребителям по цене ниже минимальной розничной. При этом эта цена составляла 75% от максимальной розничной цены, выше которой пачка также не могла быть реализована, передает ТАСС.

Закон ранее допускал розничную продажу табачных изделий, цена которых может быть на 25% ниже максимальной розничной стоимости.

Согласно новой норме, устанавливается единая минимальная цена, ниже которой табачная продукция не может быть реализована потребителям. При этом запрещается продажа табачной продукции по максимальным розничным ценам, установленным ниже действующей единой минимальной цены табачной продукции. Ко второму чтению в Госдуме прописали исключения из этого правила.

Новые нормы, как предполагается, вступят в силу с 1 апреля 2021 года. В первые три месяца после применения новых норм можно реализовать табачную продукцию, которая была произведена или ввезена ранее, по максимальным розничным ценам ниже единой минимальной, действующей на момент реализации. При этом такая цена не должна быть ниже единой минимальной цены табачной продукции, действовавшей до даты применения новой цены.

Также уточняется порядок определения единой минимальной цены на табачные изделия, ее будут рассчитывать на основе минимального значения ставки акциза на пачку, ставки НДС и повышающего коэффициента.

Единая минимальная цена табачной продукции будет введена с даты применения ставки акциза на табачную продукцию, установленную Налоговым кодексом, но публиковать ее нужно не позднее 30 дней до даты применения новых акцизов.

Также глава государства подписал закон, который запрещает перевозить россиянам более 200 сигарет или 250 грамм табака и табачных изделий, не маркированных акцизными марками.

Документ устанавливает запрет на перевозку гражданами табачной продукции и табачных изделий, «не маркированных специальными (акцизными) марками в соответствии с законодательством РФ», в количестве более 200 сигарет (10 пачек) или 50 сигар (сигарилл), а также более 250 грамм табака или табачных изделий на одного человека.

Эти нормы также затронут товары ЕАЭС. «Внутри таможенной территории ЕАЭС обеспечивается свободное перемещение товаров физическими лицами для целей, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, без определения допустимого количества сигарет к перемещению для личного потребления. Такой подход создает предпосылки для беспрепятственного перемещения физическими лицами нелегальной табачной продукции в крупных и особо крупных размерах из государств – членов ЕАЭС на территорию России», – говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее сообщалось, что рассчитывать единую минимальную цену и публиковать ее значение будет Минсельхоз.