Мнение: Почему мы не умеем ни тратить, ни зарабатывать

30.12.2020, 11:56, Разное

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В Москве уже и студенты начали покупать квартиры в ипотеку. Хорошая новость, так как в других городах жильё обычно ещё доступнее, так как стоит значительно дешевле, даже с учётом разницы в зарплатах. Опять-таки, Госдума повысила сейчас верхнюю границу молодёжи до 35 лет, что оставляет новому поколению достаточно времени для накопления на первый взнос:

https://lenta.ru/news/2020/12/22/young_furious/

https://lenta.ru/news/2020/12/23/vozrast_molodozh/

Я знаю, многие думают, будто ни о каких квартирах честному человеку в России даже и думать нельзя, так как все деньги уходят на очень скромную жизнь, и даже приходится ещё влезать в кредиты, чтобы хоть как-то свести концы с концами.

Пожалуй, это правда: не для всех, но для очень большой доли россиян. Мы с вами сейчас общаемся в блоге, однако мы не родились с умением складывать буквы в осмысленные слова и предложения — кто-то научил нас чтению и письму. То же самое верно и в отношении финансов. Врождённая финансовая грамотность — редкое явление в наших широтах, поэтому большей части людей нужно долго и сосредоточенно учиться, чтобы распоряжаться своими деньгами хотя бы на троечку.

Власти России пытаются засыпать грунтом провал в области финансовой грамотности, который формировался долгими десятилетиями: россиян снова потихоньку учат самостоятельно планировать свою жизнь, свои доходы и свои расходы. Так, например, основы финансовой грамотности начали преподавать в школах. К сожалению, результаты пока что не очень впечатляют — в школах практически нет педагогов, которые владели бы этим предметом хотя бы на четвёрку.

Вот типичная история — школьнице задали на обществознании сделать презентацию по семейному бюджету:

https://zen.yandex.ru/media/nameli/kak-ia-delala-prezentaciiu-pro-semeinyi-biudjet-dlia-7-klassa-i-pochemu-uchilke-ona-ne-ponravilas-5fd6b57464f2df18973cf602

…оказывается, по мнению уважаемого педагога нельзя:

— Жить в семье и иметь совместно-раздельный бюджет. То есть когда вы скидываетесь на еду, жилье, детей, а остальное тратите как попало на себя;

— Учитывать в бюджете карманные расходы. То есть вот не надо записывать, сколько шоколадок вы сожрали, чтобы растолстеть ещё больше, и сколько денег потом заплатили тренеру, чтобы похудеть;

— Зарабатывать где-то, кроме работы. Блин, я понимаю, почему педагоги такие обиженки, работа тяжёлая. Но подрабатывать все равно приходится подавляющему большинству населения этой прекрасной страны. Иначе бюджет сведётся к покупке дешевой еды, стремной одежды и оплату 100500 кредитов, потому как вы несчастную микроволновку не сможете без кредита купить.

Разумеется, я не согласен с обоими: и с тётей школьницы, и с учительницей обществознания.

1. Раздельный бюджет — разумная со всех точек зрения практика, отступать от которой без сильной на то необходимости опасно. Совместный семейный бюджет приводит и к ненужным ссорам, и к излишнему расточительству, и к проблемам с работой у того члена семьи, который вносит меньший вклад. Многие семьи жили бы куда как более счастливо, если бы у каждого супруга был свой собственный кошелёк.

2. Учитывать карманные расходы — полезная, но отнюдь не обязательная практика. Если расходы более-менее постоянны, если они не вылезают за рамки разумного, и если в конце месяца остаётся увесистая горсть монет, которую можно положить в неполный ещё шестой сундук, карманными расходами можно пренебречь.

Для подстраховки в наш век безналичных платежей можно сделать так: завести себе отдельную дебетовую карточку, и перечислять туда с каждой зарплаты, допустим, по две тысячи рублей. Если эти две тысячи закончатся раньше, чем месяц, значит вместе с ними закончатся на эти несколько дней и шоколадки.

3. Подработки — это здорово и интересно, однако в нормальной ситуации они не нужны. Зарплаты должно хватать на жизнь, а если её хватает впритык, то лучше тратить свободное время не на развозку еды и пассажиров, а на повышение собственной квалификации или тому подобные карьерные мероприятия.

Я понимаю, бывают ситуации, когда работать по 100 часов в неделю — это меньшее из нескольких зол. Однако тем, кому работа не доставляет какое-то особенное удовольствие, разумнее всё же оставлять время и на отдых, и на развлечения, и на социальную жизнь.

В любом случае, безотносительно этих трёх пунктов, мы находимся сейчас примерно в том же положении, в котором Россия находилась в конце XIX века — грамотных людей мало, а образованных — ещё меньше. Николай II мог позволить себе роскошь решать проблему «в лоб»: к 1914 году он довёл количество школ до 114 тысяч, а количество школьников — до 10 млн. Дальше всё пошло само собой:

https://ruxpert.ru/Мифы_о_Российской_Империи

Сейчас школы уже построены, для не хватает только учебных программ по финансовой грамотности и умеющих обращаться с деньгами учителей. Однако в том-то и беда, что даже полные дремучих предрассудков граждане убеждены, что уж они-то умеют правильно считать деньги. Вот и получается, что одни считают финансово грамотными тех, кто покупает квартиры до 35 лет, а другие — тех, кто берёт кредит на свадьбу под выгодный процент.

У нас нет учителей, которые могли бы учить школьников. У нас нет педагогов, которые могли бы готовить учителей. И, наконец, у нас нет докторов наук с академиками, которые могли бы отбросить в сторону политику, чтобы составить грамотные программы для педагогов.

Похоже, нам придётся ждать, пока в России не созреет в достаточном количестве прослойка, умеющая не только зарабатывать, но и надёжно сохранять заработанное. Формироваться эта прослойка начала примерно 20 лет назад, так что, думаю, нам нужно подождать ещё не меньше 20 лет, прежде чем выходцы из верхнего среднего класса начнут заметно влиять на образовательный процесс.

Хорошая сторона новости в том, что мы живём в эпоху интернета, и потому знания о финансовой грамотности свободно доступны каждому, кто только захочет их получить. Конечно, если только этот условный каждый найдёт в себе душевные силы, чтобы забыть проверенную веками формулу: «не учите меня жить, лучше помогите материально».