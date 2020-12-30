 

Анастасия Спиридонова поздравила читателей “Дни.ру” с Новым годом

30.12.2020, 11:40, Разное
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В 2020 году артистка сделала первые шаги к своей мечте. Анастасия мечтает жить в лесной избушке и наслаждаться природой, а потому они с мужем начали строить шале. В наступающем году певица отметит новоселье.

Исполнительница рассказывала, что в новом доме будет целых две детских комнаты. Так что, возможно, в 2021 звезда порадует поклонников и другими светлыми новостями.

Анастасия Спиридонова пожелала читателям быть счастливыми и полными сил. “Пусть нам будет очень-очень интересно в Новом году! Мы будем путешествовать, видеться чаще!” – от души сказала звезда.

Полную версию поздравления Анастасии Спиридоновой можно посмотреть на сайте “Дни.ру”

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)



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