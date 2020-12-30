В США сделали шаг к упрощению доставок дронами – им разрешили летать над людьми

30.12.2020, 11:38, Новости дня

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Федеральное управление гражданской авиации США 28 декабря объявило окончательные правила для использования дронов. Им разрешили совершать полеты над людьми и в ночное время.

Согласно обновленным правилам, дроны должны быть оборудованы системой удаленной идентификации (Remote ID). Эта система обеспечивает идентификацию дронов в полете, а также местонахождение их станций управления, предоставляя эту информацию органам нацбезопасности, правоохранителям, а также другим должностным лицам, отвечающим за обеспечение общественной безопасности.

Как отмечают в управлении гражданской авиации, такая осведомленность о месте нахождения дронов снижает риск их столкновения с другими воздушными судами, людьми и имуществом на земле.

“Новые правила открывают путь для дальнейшей интеграции дронов в наше воздушное пространство за счет решения проблем безопасности. Они приближают нас к тому дню, когда мы будем более регулярно наблюдать операции дронов, такие как доставка посылок”, – сказал администратор Федерального управления гражданской авиации Стив Диксон.

Агентство Reuters подчеркивает, что раньше дроны могли летать только над людьми, которые принимали непосредственное участие в управлении беспилотником, находились под крытой конструкцией или внутри стационарного транспортного средства.

Новые правила вступят в силу через 60 дней после публикации в Федеральном реестре, которая, как ожидается, произойдет в январе. У производителей дронов будет 18 месяцев, чтобы начать производство дронов с Remote ID, а у операторов будет дополнительный год, чтобы начать использовать дроны с Remote ID.

Сейчас в США зарегистрировано более 1,7 млн дронов и 203 тыс. удаленных пилотов, сертифицированных Федеральным управлением гражданской авиации, отмечает Reuters.