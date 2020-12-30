Прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову из-за “необоснованности подозрения”

30.12.2020, 11:38, Новости дня

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Прокуроры в суде по избранию меры пресечения замглавы Офиса президента Украины Олегу Татарову заявили об отзыве ходатайства в связи с возможной необоснованностью предъявленного подозрения. Об этом представитель стороны обвинения заявил во время судебного заседания Высшего антикоррупционного суда, сообщает “Интерфакс-Украина”.

“Отзываем ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей… В настоящее время мы не можем утверждать, что подозрение было обоснованным”, – сказал представитель обвинения.

В заявлении прокуроров также отмечается необходимость изучения материалов дела в полном объеме, на что у прокуроров не было времени после передачи дела из Национального антикоррупционного бюро Украины в Службу безопасности Украины и смены группы процессуальных руководителей.

Защита Татарова в полной мере поддержала заявление прокуроров. Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по заявлению прокуроров.

В декабре СМИ сообщили, что Татаров фигурирует в деле о махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии (главный фигурант – бывший нардеп и экс-президент корпорации “Укрбуд” Максим Микитась). 1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине Киева, сообщили о подозрении во взяточничестве. Следствие считает, что эксперт обеспечил проведение недостоверной экспертизы в обмен на паркоместо стоимостью 250 тыс. грн.

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что Татаров, когда работал юристом в “Укрбуді”, “фактически вместе с Микитасем давал взятку”. Директор НАБУ сказал, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что “антиукраинские силы” добиваются его отставки.

18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

24 декабря стало известно, что дело Татарова из НАБУ Офис генпрокурора передал в СБУ. Генпрокурор Ирина Венедиктова говорила, что не причастна к этому.