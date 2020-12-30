Мнение: Этапы большого пути

30.12.2020, 11:34, Разное

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Введение сегрегационных норм, ковид-паспортов и дальнейшие мероприятия по созданию в стране концлагеря, по всей видимости, будут разбиты на несколько этапов. Общая цель — создание принципиально нового режима управления, основанного на прямом и неприкрытом терроре. Однако сразу ввести этот режим на всей территории страны невозможно — и по ресурсным, и по организационным причинам. Кроме того, слишком деградировала управленческая вертикаль, чтобы решить хоть какой-то вопрос в проектном порядке.

Однако точечно, с последующим распространением практики террора на новые области и зоны — попробовать можно. Более того — это, пожалуй, единственный возможный путь.

Ключевой проблемой любого системного кризиса всегда является тотальная нехватка ресурса. Установление концлагеря в нескольких важнейших локациях страны позволит высвободить ресурс и направить его на расширение зоны террора. Чем больше она будет становиться, тем больший объем ресурса можно будет высвободить и направить на решение основной задачи.

Уже поэтому на первом этапе зона фашистского управления будет создаваться в крупнейших мегаполисах. Что мы, кстати, и наблюдаем — Москва, в которой живет примерно 15% всего населения страны, лидирует в вопросах государственного террора в отношении населения. Следом идет Петербург численностью будущих заключенных примерно в два с половиной раза меньше. Все города-миллионники и ряд следующих за ними «околомиллионников» – это примерно 60% всего населения страны, причем они расположены относительно компактно, а инфраструктура террора в них уже отстроена. Где-то похуже, где-то получше.

Второй этап — это распространение зон с колючей проволокой на инфраструктурно и экономически важные локации и объекты, связывающие между собой созданную сеть концлагерей. И, наконец, третий этап — распространение зон на большую часть территории страны. Логика подсказывает, что часть территории так и останется «неприкаянной» просто потому, что не представляет никакой ценности для администрации концлагеря. Тратить на нее ресурс будет нецелесообразно. Эти территории будут полностью выключены — на них не будет распространяться террор (ну, возможно, кроме каких-то карательных экспедиций), но и население будет фактически брошено. Там будет ликвидировано централизованное снабжение, обеспечение систем здравоохранения, образования. Люди будут брошены и обречены. Ориентировочно это коснется примерно 15-20% ныне живущего (и пока еще живого по недосмотру властей) населения.

Кстати, это не алармизм и не какое-то теоретизирование. В этом году мы уже получили вполне реальный результат — власть убила 200 тысяч человек (это те, кого почти ласково называют «сверхсмертностью». У нас вообще любят иносказания — взрыв-хлопок, наводнение-подтопление. Геноцид – «сверхсмертность»). Поэтому смертность среди брошенного на произвол судьбы населения будет катастрофической.

Если всё пойдет как «надо», то вся процедура может занять примерно 3-4 года. Что, кстати, вполне укладывается в заявленные сроки, в течение которых будут «ощущаться» последствия «пандемии» – до 2025 года. И ВОЗ, и ООН, и различные корпоративные и глобальные структуры озвучивают период «борьбы» с коронавирусом примерно до этого срока, в течение которого нужно будет соблюдать все ограничительные меры. Иначе, сами понимаете, вирус не дремлет. Безопасность юбер аллес. Но не с вирусом будут бороться, а со старым мировым порядком. Россия в этом смысле просто часть общей концепции.

Террор нужен не сам по себе, а как элемент антикризисного управления, с помощью которого должен быть уничтожен нынешний мировой (и страновой) порядок и создан переход к новому. В него смогут встроиться далеко не все, а потому часть будет истреблена, часть — сегрегирована. В дивный новый мир будут пускать только тех, кто продемонстрирует полную лояльность новому порядку на грани готовности к самоубийству. Поэтому и прививки. Это не медицинская процедура, а проявление этой самой лояльности — готовность принимать внутрь себя все что угодно, лишь бы угодить власти и получить заветную татуировку с номером лояльности на лоб. Как именно будет выглядеть эта татуировка — куар-код в телефоне или ковид-паспорт в виде пластиковой карты — неважно. Важно то, что в будущем умные не нужны. Нужны покорные. Рабы. Остальных — в утиль.