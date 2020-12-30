Мнение: Турки завершили эвакуацию опорных пунктов в Идлибе

30.12.2020, 11:20, Разное

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Турция завершила эвакуацию основных опорных пунктов развернутых в тылу сирийских войск в провинции Идлиб.

Активный процесс сворачивания опорных постов начался еще осенью с Морека и закончился в конце декабря.

Турецкие войска отошли на территории контролируемые боевиками в оставшейся части Идлиба, попутно укрепив позиции в горных районах Джабал аль-Завия, расположенных к югу от трассы М-4.

Стоит отметить, что в феврале 2020-го года, Эрдоган ставил ультиматум Москве и Дамаску, требуя, чтобы сирийские войска отошли за линию турецких опорных пунктов существовавших на начало 2020-го года.

Но "другу Реджепу" наглядно объяснили, что этого не будет. Поэтому к концу года турки были вынуждены отползать назад, оставив надежды вернуться к полному контролю над Идлибом и трассой М-5.

Вместе с тем, стоит отметить, что трасса M-4 до сих пор заблокирована, ХТШ остается крупнейшей группировкой Идлибе, вероятность договоренностей с которой оконулевая. Так что рано или поздно новая операция там будет (как минимум к югу от М-4). Вопрос только в сроках и силах, которые для нее будут задействованы.

PS. Стоит также отметит удар Израиля под Масиафом, где Израиль пытается помешать развертыванию иранской инфраструктуры. С учетом того, что удары идут, а иранское военное присутствие в Сирии лишь усиливается, эффективность этих действий не слишком сильно помогает Израилю в вопросе борьбы с иранским влиянием у своих границ, которое в последние годы устойчиво нарастает.