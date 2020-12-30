Мнение: Грязное дело

30.12.2020, 11:18, Разное

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(Навальный и обман доверия)

Понятно, что после внезапного постмодернистского удара Навального по отечественным гебистам и их начальству в Кремле – когда он неожиданно превратил мрачный кейс собственного отравления в какую-то лихую «черную комедию», чем привлек к себе интерес даже нынешнего, апатичного и озлобленного НА ВСЕХ населения – Кремлю надо было придумать симметричный или хоть какой-нибудь ответ, чтобы хоть как-то отплатить. И надо отдать должное – они нащупали одно из самых уязвимых мест у «берлинского пациента» (как его приладился обзывать бункерный пересидент).

Впрочем, особо креативить им тут не пришлось. Естественно, практически у любого «профессионального революционера» есть одно слабое место в репутации – это вопрос, откуда он, собственно, берет деньги. Это свойство не только России и не только 21 века – так было всегда и везде в истории. Это специфика профессии «революционер»; она, безусловно, есть и будет – но всегда будет витать в воздухе легкое недоумение – а кто же за это платит? Кто, собственно, работодатель?

Поэтому в определенном смысле лучше, когда революции случаются стремительно и спонтанно, скажем, в течение нескольких месяцев: вчера еще ничего не было, все тихо-спокойно – и вдруг раз, два! Волнение, митинги, баррикады, штурм (Зимнего) – и конец, «кто был ничем – тот стал всем». Во главе оказываются случайные граждане с мирными профессиями – адвокаты, военные, купцы – и вопросов ни у кого не возникает.

Хуже, когда революция долго, последовательно готовится – годами и десятилетиями. Тут, с одной стороны, оформляется пул тех самых «профреволюционеров», которые подтачивают режим из года в год; но чем это дольше, тем непонятнее – а живут-то они на что все это время?

В учебниках даже советского периода, в которых вроде бы история революций 1905 и 1917 гг. разбиралась дотошно и максимально подробно, и то – вопрос, на что жили Ильич и его веселые друзья-«большаки», на какие шиши путешествовали по Европам, издавали «Искру» и устраивали школы отдыха на Капри – обычно освещался крайне скупо или вовсе обходился молчанием. Так – шли намеки то на «помощь Саввы Морозова», то на грабежи банков под руководством тов. Джугашвили. Но Савва умер уже в 1905, а Сталин – неужели сумел награбить столько, что на содержание целой партии хватило в течение 12 лет?!

Очень потому что скользкий вопрос. На него как ни ответь – всё выйдет какая-то компрометация Идеи и самого революционера. Сказать, что жил на деньги отца-богача? «Страшно далек он от народа». Заработал тяжким трудом в офисе или на заводе? «Когда ж ему тогда революцией заниматься?». Грабил с товарищами банки и захватывал заложников за выкуп? «Да он уголовник!» Собирал средства с самих угнетенных трудящихся? Уже теплее, но «точно ли на революцию идут деньги, собираемые на революцию?»

Вот за деньги и решил уцепиться Следственный комитет. Причем обвиняют Навального в… «обмане доверия» (по Данте, между прочим – самый страшный грех, хуже убийства). Вот заключение СледКома:

«Установлено, что для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций, в числе которых «Фонд борьбы с коррупцией», «Фонд поддержки средств массовой информации «Пятое время года», «Фонд организации и координации защиты прав граждан», «Фонд правового обеспечения граждан», «Фонд защиты прав граждан «ШТАБ», с физических лиц было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований. Эти средства предназначались исключительно на цели фондов.

По данным следствия, Навальный, являясь фактическим руководителем указанных организаций, действуя совместно с иными лицами, потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели – приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей)».

Во-первых, внушает сама сумма пожертвований Навальному – более полумиллиарда рублей… Хотя в долларах выглядит все намного скромнее – всего каких-то 10 млн. долларов. И это – бюджет самой мощной структуры российской оппозиции за многие-многие годы??

Это какие-то слёзы, ей-богу. Приходилось читать еще в 2004 году, что Россия (читай – Путин) тогда, пытаясь справиться с первым Майданом и не допустить победы Ющенко, вложила в президентскую кампанию на Украине до 1 млрд. долл.!! (и все равно проиграла). Или еще расхожая цифра, которую часто мусолил российский агитпроп – что США, дескать, вложили в «поддержку Майданов» на той же Украине за все время не более 5 млрд. долл. – против льгот и преференций на 200 млрд. долл., которые и РФ и Газпром предоставили украинскому бюджету (и американцы выиграли).

Американская поддержка, конечно, бледнеет на фоне циклопических российских газовых миллиардов – но все же: пусть 5, но миллиардов «зелени»! И тут какие-то 10 млн. у Навального, которые Следком отыскал, перешерстив всё что только можно и сложив вместе все копейки на всех счетах во всех фондах… да это «просто какой-то позор!» – как говорилось в известном фильме.

Но дальше указали, что Навальный якобы больше половины (!) этих средств потратил «на личные нужды». 356 млн. р., то есть порядка 6 млн. долл. Вот тут как раз напрашивается симметричный ролик – чтобы следователи Следкома запустили бы тоже дрон над какой-нибудь дачей, назвав ее «дачей Навального». Медведев почувствовал бы себя отомщенным.



Леонид Волков, сотрудник ФБК

Более всего Навального, однако, обвиняют в любви к путешествиям. Некий Ремесло (такая фамилия!), юрист из Общественной палатки, пишет: «Так, за период с 2017 по начало 2020 года А. Навальный с членами своей семьи совершил 21 поездку за границу. В том числе четыре раза летали в США, по три раза в Испанию и Германию, а также по два раза в Италию, Австрию и Таиланд. Также семья оппозиционера посетила Францию, Грецию, Египет и Латвию». В среднем, стало быть, выходит где-то по 7 выездов в год. Что-то мне сдается, что Путин, даже добункерного периода, и то в загранку выбирался реже.

Как можно объяснить эти поездки? Думаю, только одним – Алексею просто нравится путешествовать и смотреть новые страны и города. Вполне человеческое и, в общем, симпатичное качество. Тем более, что он это делает не один, а с семьей. Да и лично я вполне могу его понять: $10 миллионов – настолько НИКАКАЯ сумма (если иметь в виду масштаб задач именно революционного движения, направленного на свержение власти в такой большой и инертной стране, как Россия), что его выбор мне кажется максимально оправданным. Это ведь примерно как прийти в автосалон и гулять там между лакированных боков сверкающих иномарок, сжимая в кармане одну мятую «пятерку» и две тысячных бумажки. Купить что-то ЗДЕСЬ на эти гроши нечего и думать, поэтому здравым решением представляется зайти в буфет и взять там себе бутерброд с икрой, а на запивку – стакан хорошего виски.

Чем, похоже, Навальный все эти годы и занимается, при такой-то активности «спонсоров». Хоть мир посмотреть с любимой женой. Спонсоров из тех самых «физических лиц» тоже, впрочем, винить не приходится – их слишком мало, и у них совсем нет денег.

Я также уверен, что даже в диковинном российском «правосудии» обвинение Навального именно в «обмане доверия» не имеет шансов именно с чисто юридической точки зрения. Как можно, в самом деле, доказать, что Навальный потратил деньги «нецелевым образом»? Во-первых, никто из перечисляющих не присылал Навальному подробное ТЗ – на что и как ему эти деньги тратить; и во-вторых, про любую поездку – хоть в Латвию, хоть в Таиланд – всегда можно подобрать вполне логичное обоснование, чем эта поездка принесла пользу тому самому делу революции. Тут нужны только минимальные речевые навыки, которыми обладает и сам Алексей, и его юристы.

«Иск» СК РФ надо воспринимать именно как пиаровский ход – да этого никто особо и не скрывает. Его цель – не посадить, а дискредитировать, «бросить тень». И довольно цинично, что тут Навального, по сути, пытаются бить его же оружием: оппоненты, придумавшие этот ход, тоже понимают, что отечественный обыватель слабо различает 368 млн. и 368 млрд. р.; для него та и другая суммы – нечто запредельное и вызывающее, «столько честные люди не зарабатывают». То есть, говоря проще – к Навальному пытаются вызвать в массах ту же КЛАССОВУЮ ненависть, которую он сам своими роликами успешно провоцирует по отношению к путинским чинушам – показывая их многомиллиардные квартиры, пароходы и яхты.

Получится ли это? Вопрос в том, насколько информация СК и откровения «Ремесла» станут вирусными – то есть захотят ли люди этими сведениями делиться. Скорее всего, в этом смысле кремлевских контрпропагандистов подстерегает облом. Их информация не станет распространяться – потому что… у нее нет носителя. В буквальном смысле – НЕЧЕМ делиться. Люди просто не станут пересылать друг другу откровения Следственного комитета – это «зашквар».



С семьей на отдыхе (Таиланд?)

Ведь, скажем, почему «выстрелил» навальновский «Он вам не Димон»? Не потому, что Алексей нарыл какой-то невиданный «компромат». А потому, что он создал «носитель» (тот самый ролик) и «подвязал» его на свою собственную, уже изрядно раскрученную к тому времени личность. Люди реагируют на ЛИЧНУЮ информацию, а не на сухие цифры сами по себе, какими бы ужасными они не смотрелись.

Грубо говоря – реальное «разоблачение Навального» способен сделать только Кто-То, кто обладает независимой и ОППОЗИЦИОННОЙ репутацией. Вот информация от такого человека могла бы стать «вирусной». Только, во-первых, такого человека просто нет. А во-вторых – он Кремлю и не нужен, ведь, если он вдруг найдется, для Кремля «сумма слагаемых» не поменяется.

Это такая изящная теорема, объясняющая, почему никакой «компромат на политика» не способен уничтожить оппозиционные настроения, раз уж они есть. Он или вообще не сработает, поскольку «не зажжет»… или породит другого политика, более оппозиционного, пользующегося еще большим доверием и оттого еще более опасного для властей.

Агитпроп, в общем, делает одну ошибку за другой. Они вылезли со своей «правдой про Навального» абсолютно зря – лучше бы промолчали. Впрочем, бог с ними – это карма проигрывающих, и с этим ничего не сделать.