 

Экс-солистка «Фабрики» Мария Алалыкина стала религиозной мусульманкой и живет в ауле

30.12.2020, 11:16, Разное
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Мария Алалыкина, экс-солистка «Фабрики», на пике славы приняла решение о завершении музыкальной карьеры. Согласно данным СМИ, певица стала религиозной мусульманкой и живет теперь в далеком ауле, избегая общения с людьми из «прошлой жизни».
Еще в 18 лет Марии Алалыкиной удалось победить в конкурсе «Краса России». Спустя два года она и её коллеги из группы «Фабрика» стали серебряными призерами известного телепроекта. По окончании шоу они отправились на гастроли по стране, а спустя шесть месяцев, будучи на волне успеха, Мария Алалыкина приняла решение о завершении карьеры. Родители убедили артистку, что для нее гораздо важнее учеба в институте, из которого ей грозило отчисление за прогулы. В этот период артистка познакомилась в Сети с юристом Алексеем Зуенко. Пара связала себя узами брака, а в 2004 году родилась дочь. Экс-участница «Фабрики» получила высшее образование и иногда писала песни. Однажды, путешествуя в Марокко, она услышала азан, который читал муэдзин. Это событие перевернуло ее жизнь, и они с супругом приняли решение о принятии ислама.

Через четыре года пара рассталась, но певица продолжала тщательно следовать предписаниям новой веры. Из-за этого у Марии Алалыкиной начались проблемы. Например, ее уволили из столичного лицея, где она преподавала английский язык, так как она ходила на лекции в хиджабе.

На данный момент бывшая знаменитость ведет затворнический образ жизни. Она взяла новое имя Марьям и вышла замуж за мусульманина. Муж увез ее в дагестанский аул, где она практически ни с кем не общается. По словам бывшей её коллеги по группе Сати Казановой, она ранее общалась с Марией Алалыкиной. Когда они виделись в последний раз, то вместе ходили в мечеть и совершили намаз. Певицу удивил тот факт, что она не знала многих молитв, в отличие от своей русской подруги, принявшей мусульманство. Это парадоксальная ситуация, но путь Марии Алалыкиной Сати Казанова считает «необычным и уникальным».



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