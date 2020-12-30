Британия одобрила использование вакцины AstraZeneca

30.12.2020, 11:10, Новости дня

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Британское правительство одобрило использование в стране вакцины от коронавируса, которая была разработана Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca.

«Правительство сегодня приняло рекомендацию Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения разрешить использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета», – передает сообщение британского минздрава ТАСС.

Таким образом Великобритания стала первой страной, зарегистрировавшей этот препарат.

По словам премьер-министра Великобритании, одобрение вакцины AstraZeneca является «фантастической новостью», передает РИА «Новости».

«Это поистине фантастическая новость и торжество британской науки, что вакцина Оксфордского университета и AstraZeneca была одобрена для использования. Сейчас мы переходим к тому, чтобы как можно скорее вакцинировать как можно больше людей», – написал Джонсон в Twitter.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок вакцинация этим препаратом должна начаться 4 января.

Напомним, Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания «Р-Фарм» приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом.

Ранее стало известно, что одна из крупнейших в мире инновационных фармкомпаний, англо-шведская AstraZeneca приняла решение использовать один из двух компонентов российской вакцины «Спутник V» в клинических исследованиях собственной вакцины от коронавируса.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина биофармацевтической компании AstraZeneca недостаточно эффективна, исправить это можно за счет второго компонента, который возьмут у российского «Спутника V».