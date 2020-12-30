В России приняли закон о новой методике расчета МРОТ: что это значит

30.12.2020, 10:48, Разное

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Согласно документу, минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум будут рассчитываться исходя из медианного дохода граждан. МРОТ с января 2021 года не будет снижаться даже при уменьшении среднего дохода работающего населения. Также он не должен быть ниже величины ПМ.

В новом году минимальный размер оплаты труда составит 42% от медианной зарплаты. Этот показатель вырастет на 5,5% до 12 792 рублей. Прожиточный минимум в целом по стране увеличится на 3,7% до 11 653 рублей. По мнению экспертов, повышение коснется 3,9 миллиона россиян.

Соотношение величины прожиточного минимума работающего населения и величины прожиточного минимума на душу населения с января 2021 года составит 109%, детей – 97%, пожилых граждан – 86%. Отмечается, что методика перерасчета может меняться раз в пять лет.

Заместитель министра труда Андрей Пудов рассказал РИА Новости, что законопроект о МРОТ с января 2021 года приведет к улучшению положения россиян. По его словам, рост минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума будет превышать инфляцию.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что к концу 2020 года заработные платы вырастут на 1,5%. При этом реальные доходы россиян должны упасть на 3%. Как отмечают эксперты, такая ситуация сложилась из-за пандемии коронавируса.