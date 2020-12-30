Германия окончательно запретила продажу пиротехники на Новый год

30.12.2020, 10:46, Новости дня

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Высший административный суд Берлина окончательно подтвердил общегосударственный запрет на продажу новогодних фейерверков. Об этом говорится в решении суда от 28 декабря.

Основная цель этого запрета – противодействовать любой нагрузке на медицинскую систему, которая и без того в сложном положении из-за пандемии коронавируса. Поэтому, чтобы дополнительно не перегружать медиков вероятными пострадавшими от взрывов фейерверков и петард, было решено запретить их продажу в период с 29-го по 31 декабря.

Соответствующий запрет вступил в силу еще 22 декабря, но был обжалован в суде. По результатам рассмотрения жалобы суд отклонил ходатайства производителей и дилеров пиротехники о временном приостановлении действия этого положения.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на 30 декабря в Германии зарегистрировано почти 1,7 млн случаев инфицирования коронавирусом, скончалось более 32 тыс. пациентов с COVID-19.