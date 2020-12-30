В новом сезоне сериала “Крепостная” роль главной героини исполнит другая актриса. Уже известно, кто заменит Ковальчук

30.12.2020, 10:46, Новости дня

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В третьем сезоне сериала “Крепостная” канала СТБ роль главной героини, Екатерины Вербицкой, исполнит 25-летняя российская актриса Соня Присс. Об этом сообщили на сайте СТБ.

“У нас была необычайно сложная задача – найти актрису на роль героини, которую все уже знают и любят. Когда мы только начинали съемки первого сезона “Крепостной”, это была история простой девушки, которую ожидало много испытаний и препятствий. Продолжение “Крепостной” – это история новой Кати, которая много чего пережила, и все это оставило заметные рубцы. Перед нами теперь другая героиня, и их нельзя сравнивать”, – заявила шоураннер сериала Тала Пристаецкая.

На роль главной героини рассматривали около 400 актрис из нескольких стран. Пробы прошли 150 претенденток.

Соня Присс. Фото: stb.ua

“Когда мы увидели пробы Сони, с первых минут поняли: “Вот она, наша новая Катя!”. В ней четко виден характер. Это именно та Катя, которая прошла долгий и сложный путь”, – отметила Пристаецкая.

Присс рассказала, какой видит свою героиню.

“Катя уже не та юная беззащитная девушка, какой была ранее. Она точно знает цену свободы. Знает, с чем готова мириться, а с чем будет самоотверженно сражаться, рискуя всем – счастьем, своей жизнью. Я не могу ответить прямо, жив ли Жадан, однако уверяю вас, что Катя будет любить и будет любима”, – заверила она.

В первом и втором сезоне “Крепостной” главную роль исполнила актриса Екатерина Ковальчук.

В третьем сезоне “Крепостной” также снимаются актеры Станислав Боклан, Наталка Денисенко, Анна Сагайдачная, Марк Дробот, Фатима Горбенко, Тарас Цымбалюк, Олеся Жураковская, Виктор Жданов, Максим Радугин, Сергей Стрельников, Федор Лавров, Алина Коваленко, Наталья Васько, Слава Красовская.

Премьера в эфире СТБ состоится в 2021 году.

Права на показ “Крепостной” проданы в Японию, Чехию, Венгрию, Словакию, Болгарию Латвию, Эстонию, Грузию, Латинскую Америку и в Балканские страны. “Крепостная” транслировалась на польском телеканале TVP1, в РФ на канале “Россия 1”.