Великобритания одобрила вакцину от коронавируса AstraZeneca

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30.12.2020, 10:46, Новости дня
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Великобритания одобрила вакцину от коронавируса, разработанную англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Об этом в Twitter сообщил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок.

“Замечательно завершить 2020 год таким моментом надежды: вакцина против коронавируса от AstraZeneca и Оксфордского университета сегодня была разрешена для использования Управлением по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании”, – написал он.

В комментарии для Sky News Хэнкок уточнил, что выпуск вакцины в стране начнется 4 января и это позволит ускорить вакцинацию Великобритании.

Как отмечает BBC, Великобритания уже заказала 100 млн доз вакцин у AstraZeneca – этого должно хватить для вакцинации 50 млн человек.

Вакцина от AstraZeneca стала второй, которую одобрили в Соединенном королевстве. Первой была BNT162b2, разработанная американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech, ее одобрили 2 декабря.

Клинические испытания препарата от AstraZeneca и Оксфордского университета проводились в США, Японии, России, Южной Африке, Кении и Латинской Америке. В финальной фазе клинических испытаний вакцина показала в среднем 70% эффективности

11 декабря AstraZeneca объявила о намерении объединить в рамках испытания свою вакцину с российским препаратом “Спутник V“. В компании заявляли, что комбинация различных вакцин потенциально может вызвать более устойчивый и продолжительный иммунный ответ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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