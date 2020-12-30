 

Минздрав хочет, чтобы в Украине в месяц проводили не менее 1 млн тестов на антиген для выявления COVID-19

30.12.2020, 10:46, Новости дня
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Минздрав Украины хочет, чтобы в стране в месяц проводили не менее 1 млн экспресс-тестов на антиген для выявления коронавируса. Об этом на брифинге 30 декабря сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Уже доставлено и распределено по регионам более 260 тыс. таких тестов. Ожидаем передачи от госпредприятия “Медицинские закупки” еще около 1,5 млн тестов, которые они должны закупить, в этом году они должны передать, чтобы мы в следующем году развезли по регионам. Наша цель – чтобы не менее 1 млн тестов в месяц мы проводили быстрыми тестами на антиген”, – сказал министр.

По его словам, такие тесты должны использоваться на уровне врачей экстренной, семейной медицины, вторичного и третичного звена медпомощи. 

Степанов отметил, что такие тесты должны быть в сельской местности, так как процесс доставки образцов для ПЦР-тестирования в лабораторные центры может быть длительным.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 30 декабря в Украине подтвердили 1 045 348 случаев коронавируса, 18 324 человека умерли, 698 190 – выздоровели.

В официальную статистику включают только результаты ПЦР-тестирования на коронавирус. С начала эпидемии в Украине провели 5,5 млн ПЦР-тестов, сообщал Степанов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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