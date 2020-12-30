Скандалы: Микроавтобус на стероидах

30.12.2020, 10:40, Разное

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Экс-посла Молдавии Андрей Негуца в России поймали на контрабанде

Бывшего посла Молдавии в России Андрея Негуцу задержали на трое суток после дачи показаний по делу о контрабанде анаболиков. Его признали подозреваемым в соучастии в преступлении. Запрещенные вещества обнаружили в автомобиле с дипномерами в начале декабря. Послом в Москве стал Владимир Головатюк — преданный Игорю Додону человек, кандидатуру которого тот успел протолкнуть до вступления в должность Майи Санду, одержавшей победу на выборах главы государства. О закулисной борьбе и молдавском дипломатическом скандале — в материале «Известий».

«Бывший посол Молдавии в России Андрей Негуца со своими адвокатами предстал перед прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам, где выслушали его показания и признали подозреваемым в соучастии в контрабанде анаболических стероидов. Он отрицает свою причастность к обвинениям. Однако прокуратура решила задержать его на 72 часа», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Генеральной прокуратуры Молдавии. Там пояснили, что прокуратура «изучит показания подозреваемого и по результатам проверки примет решение о необходимости в предъявлении обвинения и аресте».

В ночь на 6 декабря молдавские таможенники и Служба разведки и безопасности обнаружили в микроавтобусе с дипломатическими номерами запрещенные вещества. Автомобиль, который перевозил диппочту, остановили на пограничном пункте пропуска Паланка–Маяки.

По словам теперь уже бывшего президента Молдавии Игоря Додона, проверки начались после получения оперативной информации о том, что ряд транспортных средств диппредставительств Молдавии используется не по назначению. Додон тогда отреагировал жестко, призвав как можно скорее отозвать посла и привлечь его к ответственности. «Этот стало следствием постыдного события, которое было выявлено несколько дней назад, очевидно, что глава миссии ответственен за случившееся», — заявил, в свою очередь, премьер-министр Ион Кику.

Стоимость изъятой партии анаболиков весом около 360 кг превышает 8 млн леев (около 34 млн рублей). По делу проходит также водитель машины. По молдавским законам, подозреваемым, если они будут признаны виновными, грозит лишение свободы сроком от 3 до 10 лет.

Через четыре дня после этого правительство Молдавии одобрило отзыв Негуцы с должности посла республики в России. Вместо него назначили Владимир Головатюка, который до этого был депутатом парламента и возглавлял комиссию по экономике, бюджету и финансам.

Скандалы, интриги

Покидавший пост президента Молдавии Игорь Додон решил напоследок назначить послом в России преданного ему человека. Времени было немного — Майя Санду вступала в должность 24 декабря. Головатюк был депутатом от Партии социалистов, которую возглавляет Додон.

В его окружении были недовольны тем, как дипмиссия в России организовала голосование. Считается, что явка была провальной. Всего на территории страны было открыто 17 избирательных участков, на которые пришли лишь 14,1 тыс. человек — и это при том, что в России живут свыше полумиллиона молдаван. «Посол — это доверенное лицо руководителя страны. Особенно если речь идет о главе дипмиссии в России. Желание президента иметь там своего человека вполне понятно и объяснимо. Тут можно спорить, кто виноват в том, что молдавская диаспора не так активно голосовала: посольство, что не привело агитацию или не организовало избирательные участки, или же российские власти, которые не обеспечили необходимыми материальными благами. Но получилось, что та часть диаспоры, которая могла бы стать решающим фактором, была почти незаметна. Возможно, тут есть вопросы и к посольству, которое несет ответственность за то, как голосуют граждане страны на территории другого государства», — считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

В результате победу на выборах одержала бывший премьер-министр Молдавии, председатель партии «Действие и солидарность» Санду с результатом 57,7%, Додон набрал 42,2% голосов.

Негуца состоит на дипломатической службе с 2003 года, большую часть времени провел в Москве. Впервые возглавил дипмиссию в России в 2008 году. Назначение посла в Москве, которое Додон успел провернуть до инаугурации Санду, стало явно не самой позитивной нотой, с которой стартуют отношения Москвы с новым молдавским руководством.

Поражение Додона на выборах президента на Западе восприняли как поражение России. С одной стороны, в Кремле не скрывали симпатий к политику и его Партии социалистов с 2014 года. Однако с другой — президент России Владимир Путин сразу же направил Санду поздравление с победой: «Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам народов России и Молдовы».

С оглядкой на Москву

В целом, еще не вступив в должность главы государства, Майя Санду успела оказаться на грани конфликта с Москвой. Поводом для этого стало ее заявление о необходимости вывести российских военных с территории Приднестровья. «Я выступаю против федерализации Молдовы, я не поддерживаю варианты, которые предлагал [действующий президент страны Игорь] Додон с его партией. Потому что они хоть и не давали четких предложений, но говорили о федерализации. Уверена, что мы найдем формат решения конфликта. И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдовы. Мы об этом всегда говорили, и мы будем об этом говорить и дальше» — рассказала в интервью украинскому изданию «Европейская правда» избранный президент Молдавии Майя Санду о своем видении будущего статуса Приднестровья.

При этом Санду старается показать, что хотела бы вывести Кишинев из международной изоляции и установить «позитивные, прагматичные и предсказуемые» отношения с Россией. Таким образом, президент Молдавии не скрывает, что для нее главным считается взаимодействие страны с США и Евросоюзом, хотя она и старается высказываться в отношении Москвы максимально сдержанно. Так, Санду сразу же оговаривается, что у Кишинева «насыщенная повестка с Москвой», а также поясняет, что без России Молдавия не сможет окончательно прийти к политическому решению конфликта.

Победа Санду показывает не только борьбу геополитических игроков — Запада и России, но и внутренние общественные противоречия, уверен доцент РГГУ, эксперт РСМД Александр Гущин. «Прежняя власть в лице демократов и социалистов вызвала неприязнь в обществе, а также слабость борьбы с коррупцией и связь некоторых людей во власти с коррупционным режимом [олигарха] Плахотнюка. Санду в отличие от Додона удалось провести выборную кампанию технологично, к тому же она стала обращаться в том числе к русскоязычному электорату. Но страна всё равно расколота», — отметил политолог в разговоре с «Известиями».

Гущин не исключает, что, скорее всего, в Молдавии решат провести досрочные парламентские выборы. В случае если Социалистической партии удастся «перезапустить дискурс», объединить электорат и, возможно, провести кадровые изменения, она может рассчитывать на большое число мест в парламенте. «Всё же говорить о каком-то принципиально новом развороте Кишинева после прихода Санду вряд ли приходится. Другое дело, это ставит перед Россией необходимость изменения принципов своей политики — отказ от ориентации только на одну-две персоны, работу с широким полем политического спектра», — полагает эксперт.

Редкий случай

Что касается ситуации с бывшим послом, то предъявленные ему обвинения очень серьезны, отмечает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «Такие обвинения тянут на уголовное дело. Тем более что посол по Венской конвенции располагает дипломатическим иммунитетом. Но, видимо, он находился в соответствующей оперативной разработке спецслужб. Выбран удачный момент, чтобы предъявить ему обвинение», — пояснил политолог в разговоре с «Известиями». Кортунов отмечает, что задержание и обыск посла — не очень частый случай в мировой практике. «Случаи, когда главу дипмиссии задерживают власти страны пребывания, как раз бывали. Подобное происходит, когда портятся отношения, и дипломат может стать жертвой ухудшения отношений. Но в данном случае посла задержали власти той страны, которую он представляет, а это меняет дело», — добавил политолог.

По его мнению, Майя Санду будет стараться обновить состав парламента. «Додон постарался закрепить канал взаимодействия с Москвой, имея пока подконтрольный себе парламент, — сообщил Андрей Кортунов. — Вполне допускаю, что, какие бы решения ни принял Додон, Санду их пересмотрит, потому что ей тоже очень важно иметь свое доверенное лицо в Москве. Человека, который бы представлял ее интересы, ее политическую платформу, потому что, даже учитывая западный вектор Санду, Россия еще долго будет важным фактором развития не только внешней политики Молдавии, но и динамики ее внутриполитического развития».

Ксения Логинова