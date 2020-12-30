«Изначально не надо обманывать»: Агата Муцениеце высказалась об изменах Павла Прилучного

30.12.2020, 10:24, Разное

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В рамках YouTube-шоу Агата Муцениеце раскрыла новые подробности своего расставания с Павлом Прилучным. Актриса отметила, что «проблем можно избежать, если изначально пары не будут обманывать друг друга».

Экс-супруга Павла Прилучного призналась в том, что ее больнее всего задело в поведении мужа. Несмотря на то, что развод звезд «Закрытой школы» состоялся полгода назад, Агата Муцениеце периодически поднимает эту тему публично. Актриса не раскрывает, что их семья распалась из-за измен возлюбленного. При этом, за девять лет совместной жизни у нее не было мыслей, чтобы «пойти налево». Даже после расставания актриса останавливала себя и отказывалась от предложений пойти на свидание. Она не понимает, зачем мужчины дают клятвы у алтаря, если «априори понимают, что не станут их соблюдать». Бывшую супругу Павла Прилучного задел именно его обман. Если бы артист признался ей во всем, то она «отпустила бы с Богом». Раздражает Агату Муцениеце сам факт того, что ее обманули.

Несмотря на болезненный развод, знаменитость верит в то, что может встретить мужчину, которого полюбит. Однако официально регистрировать отношения она не хочет. После распада семейных отношений Агате Муцениеце тяжело вновь доверить кому-то свою жизнь.