 

Фанаты восхитились архивным снимком Аллы Пугачевой с маленькой Лизой на руках

30.12.2020, 10:24, Разное
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На фан-странице микроблога Instagram, посвященном Алле Пугачевой, был опубликован архивный снимок, который привел поклонников в восторг. На фотографии запечатлена Примадонна, а у нее на руках совсем маленькая Лиза.
Близнецы появились в семья Максима Галкина и знаменитой певицы семь лет назад. Звездная пара скрывала детей от прессы и только весной 2015 года в эфире телеканала НТВ решилась на то, чтобы показать Лизу и Гарри поклонникам. В тот момент Алла Борисовна обратилась к зрителям с просьбой «смотреть на детей с добром». Примадонна позирует на фото в коротких коралловых шортах и блузе с цветочным принтом. Знаменитая мать держит на руках маленькую Лизу в белоснежном костюме, зеленых носочках и повязке с цветком на голове. В подписи к архивному снимку написано, что «с детьми нужно проводить вдвое больше времени, и вдвое меньше баловать их деньгами».

Подписчики засыпали Аллу Пугачеву и маленькую Лизу комплиментами. Многим показалось, что дочь – копия матери. Их назвали «куколками и милашками», а также пожелали крепкого здоровья и счастья. Фолловеры отметили, что Лиза и Гарри – такие же звезды в Сети, как и их родители. У близнецов также есть свои фан-страницы в социальных сетях, где регулярно публикуются их новые снимки.



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