В Украине за сутки подтвердили почти 8 тыс. новых случаев коронавируса

30.12.2020, 8:48, Новости дня

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За сутки в Украине подтвердили 7986 случаев коронавирусной инфекции. Об этом в Facebook написал утром 30 декабря министр здравоохранения Максим Степанов.

Среди заболевших – 272 ребенка и 453 медика.

Умерло за сутки 243 пациента, выздоровело – 16 355. Госпитализировали за сутки 2925 человек.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 1 045 348 случаев коронавируса, 18 324 человека умерло, 698 190 – выздоровело.

За сутки провели 52 746 тестов (35 504 методом ПЦР, 17 242 – методом ИФА). С начала эпидемии в Украине провели 5,5 млн ПЦР-тестов.

Ситуация с распространением инфекции по регионам выглядит так:

Киев – 110 139 случаев;

Винницкая область – 22 242;

Волынская область – 32 735;

Днепропетровская область – 58 094;

Донецкая область – 35 905 ;

; Житомирская область – 38 720 ;

; Закарпатская область – 28 065 ;

; Запорожская область – 53 428 ;

; Ивано-Франковская область – 43 072 ;

; Киевская область – 58 535 ;

; Кировоградская область – 8345 ;

; Луганская область – 10 218 ;

; Львовская область – 60 923 ;

; Николаевская область – 30 500;

Одесская область – 70 592 ;

; Полтавская область – 35 788 ;

; Ровенская область – 40 672 ;

; Сумская область – 40 305 ;

; Тернопольская область – 33 789 ;

; Харьковская область – 68 807 ;

; Херсонская область – 17 497 ;

; Хмельницкая область – 38 833 ;

; Черкасская область – 38 696 ;

; Черновицкая область – 39 815 ;

; Черниговская область – 29 633 .

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Елена КРАВЧЕНКО

журналист