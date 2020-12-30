 

В Украине за сутки подтвердили почти 8 тыс. новых случаев коронавируса

30.12.2020, 8:48, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

За сутки в Украине подтвердили 7986 случаев коронавирусной инфекции. Об этом в Facebook написал утром 30 декабря министр здравоохранения Максим Степанов.

Среди заболевших – 272 ребенка и 453 медика.

Умерло за сутки 243 пациента, выздоровело – 16 355. Госпитализировали за сутки 2925 человек.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 1 045 348 случаев коронавируса, 18 324 человека умерло, 698 190 – выздоровело.

За сутки провели 52 746 тестов (35 504 методом ПЦР, 17 242 – методом ИФА). С начала эпидемии в Украине провели 5,5 млн ПЦР-тестов.

Ситуация с распространением инфекции по регионам выглядит так: 

  • Киев – 110 139 случаев;
  • Винницкая область – 22 242;
  • Волынская область – 32 735;
  • Днепропетровская область – 58 094;
  • Донецкая область – 35 905;
  • Житомирская область – 38 720;
  • Закарпатская область – 28 065;
  • Запорожская область – 53 428;
  • Ивано-Франковская область – 43 072;
  • Киевская область – 58 535;
  • Кировоградская область – 8345;
  • Луганская область – 10 218;
  • Львовская область – 60 923;
  • Николаевская область – 30 500;
  • Одесская область – 70 592;
  • Полтавская область – 35 788;
  • Ровенская область – 40 672;
  • Сумская область – 40 305;
  • Тернопольская область – 33 789;
  • Харьковская область – 68 807;
  • Херсонская область – 17 497;
  • Хмельницкая область – 38 833;
  • Черкасская область – 38 696;
  • Черновицкая область – 39 815;
  • Черниговская область – 29 633.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/848544589021871

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.10 / «Туман в голове» стал новой напастью для переболевших COVID-19

06.07 / Командующий ВМС Украины пообещал вернуть флот в Севастополь

02.10 / Уровень безработицы в США упал в сентябре до 7,9%

17.09 / Атака хакеров на немецкую больницу привела к смерти пациентки

26.10 / Резников заявил, что 9 декабря истекает год с заявления Зеленского о завершении войны на Донбассе

28.07 / Гармаш: После отставки Кучмы из трехсторонней контактной группы точно захочет уйти и Грызлов

07.11 / Джонни Деппу предрекли конец карьеры в Голливуде

11.08 / Беларусь: насилие со стороны властей продолжается

21.07 / На семью в США завели дело за вооруженную защиту дома от протестующих

29.12 / Додон заявил, что готов прививаться от коронавируса только российской вакциной и не верит “этим западным аналогам”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска