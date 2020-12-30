В Украине за сутки подтвердили почти 8 тыс. новых случаев коронавируса
30.12.2020, 8:48,
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За сутки в Украине подтвердили 7986 случаев коронавирусной инфекции. Об этом в Facebook написал утром 30 декабря министр здравоохранения Максим Степанов.
Среди заболевших – 272 ребенка и 453 медика.
Умерло за сутки 243 пациента, выздоровело – 16 355. Госпитализировали за сутки 2925 человек.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 1 045 348 случаев коронавируса, 18 324 человека умерло, 698 190 – выздоровело.
За сутки провели 52 746 тестов (35 504 методом ПЦР, 17 242 – методом ИФА). С начала эпидемии в Украине провели 5,5 млн ПЦР-тестов.
Ситуация с распространением инфекции по регионам выглядит так:
- Киев – 110 139 случаев;
- Винницкая область – 22 242;
- Волынская область – 32 735;
- Днепропетровская область – 58 094;
- Донецкая область – 35 905;
- Житомирская область – 38 720;
- Закарпатская область – 28 065;
- Запорожская область – 53 428;
- Ивано-Франковская область – 43 072;
- Киевская область – 58 535;
- Кировоградская область – 8345;
- Луганская область – 10 218;
- Львовская область – 60 923;
- Николаевская область – 30 500;
- Одесская область – 70 592;
- Полтавская область – 35 788;
- Ровенская область – 40 672;
- Сумская область – 40 305;
- Тернопольская область – 33 789;
- Харьковская область – 68 807;
- Херсонская область – 17 497;
- Хмельницкая область – 38 833;
- Черкасская область – 38 696;
- Черновицкая область – 39 815;
- Черниговская область – 29 633.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
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