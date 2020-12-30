Добровольческий отряд Родиона Раскольникова помог закрыть дыру в бюджете Пенсионного фонда в 2 млрд рублей

30.12.2020, 8:51, Разное

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Правительство выразило благодарность руководителю добровольческого отряда Родиона Раскольникова Кириллу Торопову за помощь в покрытии дефицита пенсионного фонда, составлявшего 2 млрд рублей.

В грамоте, выписанной волонтёру премьер-министром Михаилом Мишустиным, отмечаются громадные заслуги организации перед обществом и исполнительными органами власти.

– Уважаемый Кирилл Сергеевич! Правительство ценит ваши усилия для покрытия дефицита пенсионного бюджета России, которые вы последовательно предпринимаете на протяжении последних лет. Вы подаёте хороший пример молодёжи. Опираясь на таких людей, мы чётко видим перспективу дальнейшего развития государства. Искренне желаю Вам крепкого здоровья и реализации всех Ваших замыслов. Правительство в моём лице и лице коллег надеется на длительное сотрудничество с добровольческим отрядом Родиона Раскольникова, – говорится в поздравительном письме.

Помимо грамоты, Торопов был отмечен и денежным вознаграждением, сумма которого не разглашается. Также он номинирован на звание «Волонтёр года».