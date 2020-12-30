Голикова сравнила российские вакцины от коронавируса

30.12.2020, 8:32, Новости дня

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Российские вакцины от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» разные, но обе хорошие, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, одна из вакцин – «векторная на основе аденовируса», другая – пептидная, «сделанная из трех составных частей генома коронавируса», которые наиболее устойчивы к мутации, передает РИА «Новости».

«Спутник V», может быть, чуть-чуть реактогеннее, чем «векторовская», новосибирская вакцина, но ни при той, ни при другой нет каких-то серьезных побочных эффектов. Она достаточно хорошо работает – и та и другая», – сказала Голикова.

Также она отметила, что у российских вакцин пока нет никакого отрицательного «фидбэка» по их применению.

Ранее Голикова заявила, что продолжает настаивать на необходимости отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации от коронавируса.