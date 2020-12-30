В РФ испытали боевого робота в зимних условиях
30.12.2020, 8:32,
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Боевой робот «Маркер» успешно прошел ходовые испытания в полностью автономном режиме в зимних условиях, сообщили в пресс- службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).
«В рамках отработки системы управления российская экспериментальная робототехническая платформа «Маркер» в полностью автономном режиме преодолела отрезок пути протяженностью 30 километров. Тесты проводились в Челябинской области. Маршрут движения был проложен через неподготовленную территорию – лесостепь со снежным покровом», – приводит ТАСС сообщение ФПИ.
Как отметили в фонде, робот прибыл к месту назначения через полтора часа. При этом «Маркер» сам прокладывал и корректировал маршрут, опираясь на данные системы технического зрения, построенной на основе нейросетевых алгоритмов.
В ФПИ уточнили, что технические характеристики платформы обеспечивают возможность автономного функционирования до 48 часов на дорогах с твердым покрытием и до 24 часов на пересеченной местности.
«В рамках следующих тестов платформе «Маркер» предстоит преодолеть отрезки пути в 50, 100 и 200 километров», – отметили в пресс-службе.
Экспериментальная робототехническая платформа «Маркер» разработана в рамках проекта Фонда перспективных исследований. «Маркер» позиционируется как конструктор для создания моделей ведения боевых действий в будущем.
Осенью сообщалось, что военные провели учения с боевым роботом «Маркер».
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