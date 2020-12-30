 

В мире коронавирусом заразилось почти 82 млн человек

30.12.2020, 8:12, Новости дня
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В мире по состоянию на утро 30 декабря коронавирус подтвержден почти у 81 млн 997 тыс. человек.

Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

1 млн 789 тыс. человек умерло, 46,3 млн – выздоровело.

Странами с самым большим распространением коронавируса являются:

– США (19,56 млн заболевших, почти 338,6 тыс. умерших, данные о числе выздоровевших отсутствуют);
– Индия (10,2 млн заболевших, 148,5 тыс. умерших, 9,8 млн выздоровевших);
– Бразилия (почти 7,6 млн заболевших, 192,7 тыс. умерших, 6,75 млн выздоровевших);
– Россия (3 млн заболевших, 55,1 тыс. умерших, 2,5 млн выздоровевших);
– Франция (2,6 млн заболевших, 64,2 тыс. умерших, 197,7 тыс. выздоровевших).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



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