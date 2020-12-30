 

Более 5 млн человек в мире вакцинировались от коронавируса – данные Bloomberg

30.12.2020, 8:12, Новости дня
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В мире по состоянию на утро 30 декабря вакцину против коронавируса получило более 5,1 млн человек. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Вакцинация уже проходит в минимум 22 странах:

  1. США – 2 млн 320 тыс. доз (по состоянию на 29 декабря);
  2. Китай – 1 млн доз (по состоянию на 19 декабря);
  3. Великобритания – почти 626 тыс. доз (по состоянию на 24 декабря);
  4. Израиль – 495 тыс. доз (по состоянию на 29 декабря);
  5. Россия – 440 тыс. доз (по состоянию на 22 декабря);
  6. Бахрейн – 56 тыс. доз (по состоянию на 29 декабря);
  7. Канада – 55 568 доз (по состоянию на 29 декабря);
  8. Германия – 41 962 дозы (по состоянию на 29 декабря);
  9. Мексика – 18 529 доз (по состоянию на 29 декабря);
  10. Словения – 9750 доз (по состоянию на 29 декабря);
  11. Чили – 8638 доз (по состоянию на 27 декабря);
  12. Италия – 8361 доза (по состоянию на 29 декабря);
  13. Португалия – 7585 доз (по состоянию на 29 декабря);
  14. Дания – 6775 доз (по состоянию на 29 декабря);
  15. Румыния – 2778 доз (по состоянию на 29 декабря);
  16. Кувейт – 2,5 тыс. доз (по состоянию на 29 декабря);
  17. Венгрия – 2461 доза (по состоянию на 29 декабря);
  18. Литва – 2270 доз (по состоянию на 28 декабря);
  19. Болгария – 1719 доз (по состоянию на 29 декабря);
  20. Оман – 1717 доз (по состоянию на 29 декабря);
  21. Эстония – 516 доз (по состоянию на 29 декабря);
  22. Коста-Рика – 55 доз (по состоянию на 25 декабря).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 30 декабря в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, подтверждено 81 млн 997 тыс. случаев инфекции, 1 млн 789 тыс. человек умерло, 46,3 млн – выздоровело.

По данным ВОЗ на 29 декабря, в мире 60 производитель вакцины от COVID-19 является кандидатом на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 172 компании.

В Украине вакцинация пока не начиналась. И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась “хотя бы с февраля”.

Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов. Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники и персонал заведений по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарных учреждений и учреждений исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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