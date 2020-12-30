Более 5 млн человек в мире вакцинировались от коронавируса – данные Bloomberg
30.12.2020, 8:12,
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В мире по состоянию на утро 30 декабря вакцину против коронавируса получило более 5,1 млн человек. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.
Вакцинация уже проходит в минимум 22 странах:
- США – 2 млн 320 тыс. доз (по состоянию на 29 декабря);
- Китай – 1 млн доз (по состоянию на 19 декабря);
- Великобритания – почти 626 тыс. доз (по состоянию на 24 декабря);
- Израиль – 495 тыс. доз (по состоянию на 29 декабря);
- Россия – 440 тыс. доз (по состоянию на 22 декабря);
- Бахрейн – 56 тыс. доз (по состоянию на 29 декабря);
- Канада – 55 568 доз (по состоянию на 29 декабря);
- Германия – 41 962 дозы (по состоянию на 29 декабря);
- Мексика – 18 529 доз (по состоянию на 29 декабря);
- Словения – 9750 доз (по состоянию на 29 декабря);
- Чили – 8638 доз (по состоянию на 27 декабря);
- Италия – 8361 доза (по состоянию на 29 декабря);
- Португалия – 7585 доз (по состоянию на 29 декабря);
- Дания – 6775 доз (по состоянию на 29 декабря);
- Румыния – 2778 доз (по состоянию на 29 декабря);
- Кувейт – 2,5 тыс. доз (по состоянию на 29 декабря);
- Венгрия – 2461 доза (по состоянию на 29 декабря);
- Литва – 2270 доз (по состоянию на 28 декабря);
- Болгария – 1719 доз (по состоянию на 29 декабря);
- Оман – 1717 доз (по состоянию на 29 декабря);
- Эстония – 516 доз (по состоянию на 29 декабря);
- Коста-Рика – 55 доз (по состоянию на 25 декабря).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 30 декабря в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, подтверждено 81 млн 997 тыс. случаев инфекции, 1 млн 789 тыс. человек умерло, 46,3 млн – выздоровело.
По данным ВОЗ на 29 декабря, в мире 60 производитель вакцины от COVID-19 является кандидатом на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 172 компании.
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