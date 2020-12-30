«Ан-Нусра» взяла на себя ответственность за обстрел российского БТР в Сирии

30.12.2020, 7:50, Новости дня

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Террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (одно из названий запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра») взяла на себя ответственность за атаку на российских военнослужащих в Сирии.

Об этом информирует «Московский комсомолец» со ссылкой на связанное с джихадистами информационное агентство «Ибаа».

Напомним, боевики в Сирии выстрелили по БТР-82А из ПТРК. Трое российских военных полицейских получили легкие ранения. Огонь велся с территории, которую контролируют протурецкие бандформирования.