У Бута в американской тюрьме температура поднялась до 39 градусов

30.12.2020, 7:50, Новости дня

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У Виктора Бута почти неделю держится температура около 39 градусов, есть озноб, сообщила его супруга Алла.

Бут звонил ей во вторник. Женщина рассказала, что у ее супруга пятый день держится температура около 39 градусов, «воспалились два верхних зуба, воспаление перешло в гайморову пазуху, начались выделения из носа зелено-желтые». «Заложено ухо. Я не врач, но понятно, что воспаление пошло вверх, и без антибиотиков, в лучшем случае, не обойтись», – приводит ее слова РИА «Новости».

Алла Бут заявила, что без медицинской помощи угроза может быть смертельной. При этом, по ее словам, «никакой помощи со стороны тюрьмы», «только парацетамол». Российское посольство направило ноту в Госдеп.

Адвокат Бута Алексей Тарасов сообщил, что намерен «связаться с надзирателем Виктора и попросить о том, чтобы ему была оказана помощь». Тарасов заявил: «Я понимаю, что необходимы антибиотики. Конечно, мы предпримем меры для того, чтобы эту ситуацию как-то исправить».

Напомним, МИД РФ указывал, что россияне нередко сталкиваются с предвзятым отношением и «настоящим правовым произволом» в США. Их подвергают мощному психологическому давлению, чтобы добиться признательных показаний, создают «невыносимые условия содержания», а «в случае отказа от признания какой-либо вины показательно приговаривают к огромным тюремным срокам», как, например, Бута.