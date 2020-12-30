 

Хоккеисты сборной РФ попали в четвертьфинал молодежного ЧМ

30.12.2020, 6:50, Новости дня
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Хоккеисты сборной РФ в матче группового этапа обыграли команду Австрии и обеспечили себе участие в четвертьфинале молодежного чемпионата мира, проходящего в канадском Эдмонтоне.

Встреча группы B, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 7:1 (4:0, 0:1, 3:0) в пользу россиян. Дубль оформил Василий Подколзин (7-я и 14-я минуты), также отличились Родион Амиров (5), Марат Хуснутдинов (17), Артемий Князев (42), Егор Афанасьев (58) и Арсений Грицюк (59).

У австрийцев шайбу забросил Сенна Петерс (28), передает РИА «Новости».

На пятой минуте игры повреждение получил форвард сборной РФ Егор Чинахов, ударившись о борт после нарушения правил со стороны защитника австрийцев Якоба Пфеффера. Чинахов ушел в раздевалку и больше на лед не выходил.

Напомним, ранее сборная РФ по хоккею проиграла команде Чехии в матче группового этапа чемпионата мира среди игроков до 20 лет.

Российская команда набрала в трех матчах шесть очков и обеспечила себе место в первой четверке таблицы группы (дающее путевку в четвертьфинал), став недосягаемой для сборной Австрии, которая идет на пятой строчке и не набрала ни одного очка в трех проведенных играх.

Сборная России, которая пока занимает второе место в группе, завершит групповой этап матчем против команды Швеции в среду. Австрийцы в своем заключительном матче группы сыграют со сборной Чехии 31 декабря.



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