При афантазии люди не помнят, как выглядят предметы, но могут узнавать их – новые данные о редком расстройстве

30.12.2020, 7:46, Разное

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Что такое афантазия

Некоторым людям очень сложно – практически невозможно – нарисовать какую-либо картину по памяти. Например, они не могут изобразить в подробностях обстановку своей комнаты. Проблема в том, что им сложно воссоздавать в памяти зрительные образы. Такое расстройство называется афантазией. Это малоизученной состояние, которое ученые описали лишь недавно.

«Некоторые люди с афантазией говорят, что не понимают, что означает “считать овец перед сном”. В детстве они не думали, что этих овец люди считают в своем воображении, не глядя на них», – рассказала Вильма Бэйнбридж (Wilma Bainbridge), доцент Чикагского университета, соавтор исследования.

Новое исследование

В новом исследовании приняли участие 61 человек с афантазией и 52 человека с нормальной способностью к визуализации зрительных образов (контрольная группа). Ученые попросили участников нарисовать обстановку трех комнат, которая была продемонстрирована им на фотографиях: сначала по памяти, а затем глядя на картинку.

Разница в рисунках участников разных групп была огромной. Люди с обычной способностью к созданию мысленных образов отобразили в рисунках, сделанных по памяти, большую часть объектов из комнат. Важной особенностью было то, что их рисунки были детализированы – отражали цвета и форму многих предметов.

Участники с афантазией столкнулись со сложностями. Они могли расположить предметы на рисунке, но детализация в их работах практически отсутствовала. Например, в прямоугольнике, который обозначал окно, они писали «окно», но не пытались нарисовать раму, какой она была на фотографии.

Какие виды памяти нарушены?

Ученые пришли к выводу, что у людей с афантазией нарушено только зрительное представление различных образов. В то же время, у них в норме пространственная память, которая отвечает за ориентирование в пространстве. Аналогичное сочетание (отсутствие зрительных представлений, но нормальная пространственная память), напоминают авторы исследования, встречается у людей с врожденной слепотой. Они способны описать план знакомой комнаты, но не могут указать детали.

Интересным наблюдением исследователей стало то, что люди с афантазией делали меньше ошибок, чем участники с обычной способностью к визуализации образов в памяти (3 против 14 ошибок). Они очень редко «ставили» вещи не на место и практически не добавляли на картинки вещи, которые отсутствовали на фотографиях комнат. Авторы исследования предполагают, что люди с афантазией используют специфические способы запоминания, которые снижают риск появления ложных воспоминаний.

Испытуемые сделали контрольные рисунки, во время создания которых они могли смотреть на фотографию комнаты. Ученые прибегли к этому, чтобы убедиться, что неточности в воспроизведении деталей комнату не связаны с художественными способностями участников исследования.

Люди с афантазией способны узнавать людей и места. В эксперименте у них не было проблем с узнаванием комнат. Известно, что они без проблем узнают лица друзей и родственников, но не могут воспроизвести их в памяти, не глядя на них.