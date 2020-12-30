Названы основные недостатки новых моделей смартфонов

30.12.2020, 7:03, Новости дня

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Эксперты издания об электроники Android Authority назвали основные недостатки современных мобильных гаджетов. По их мнению, смартфоны в последние годы стали слишком дорогими, однако у них очень слабые корпусы, изготовленные из пластика. Это, в свою очередь, увеличивает риск, что в результате падения устройство моет быть окончательно испорчено.

Кроме того, специалисты указывают на слишком короткий «жизненный цикл» как самого смартфона, так и каждой версии программного обеспечения, требующего постоянных обновлений.

Также эксперты указали на слабые зарядные устройства. Правда, в последнее время, появились так называемые быстрые зарядки, с которыми пользователи могут экономить время. Однако они же принесли новые проблемы – теперь уже с длительностью эксплуатации батареи.