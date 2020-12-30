 

Компания Xiaomi представила флагманский роутер по цене 90 долларов

30.12.2020, 7:01, Новости дня
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Как сообщили во время презентации представители компании Xiaomi, новая модель флагманского роутера AX6000 Wi-Fi 6E обойдется покупателю в 90 американских долларов. Само устройство попадет в свободную продажу уже 9 января будущего года.

В роутере обеспечена поддержка стандарта Wi-Fi 6E. Также он может работать с частотами 2,4 или 5 ГГц, и даже 6 ГГц, отмечает разработчик.

Благодаря роутеру, можно обеспечить беспроводным соединением до 248 пользователей. В роутере предусмотрена установка до 7-ми внешних антенн и 6-ти усилителей. Пропускная способность сетевого порта WAN/LAN составляет 2,5 Гбит/с. Объем оперативной памяти данного устройства – 512 Гб. По словам специалистов, роутер годится для использования в больших помещениях.



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