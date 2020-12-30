Российскую вакцину от COVID назвали «гибридным оружием» против Украины

30.12.2020, 6:58, Новости дня

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Российская вакцина против коронавирусной инфекции является «гибридным» оружием против Украины, сообщил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба.

«Существует несколько измерений этого вопроса. Есть классический путь получения вакцины или доступа к ней через систему COVAX. Существуют возможности договориться напрямую с отдельными поставщиками-производителями, а также гибридная возможность обратиться к странам, которые уже зарезервировали для себя с большим запасом вакцину. И есть еще одно гибридное измерение в этой истории – это ситуация с российской вакциной. Когда речь идет о российской вакцине, мы понимаем, что она является гибридным оружием против Украины», – цитирует Кулебу газета «День».

В РФ ответили на заявление Киева о «гибридном оружии» против Украины. Так, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что властям Украины следует искать способы обеспечения своего населения эффективной вакциной от коронавируса вместо того, чтобы «играть в гибридную войну с Россией», а глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявление Кулебы политикой «гибридного геноцида», которая проводится «в угоду западным кураторам».

В свою очередь зампред комитета Госдумы по СНГ Виктор Водолацкий сообщил о неадекватности украинского министра, отметив, что подобные слова неуместны в отношении препаратов, спасающих жизни. Вместе с тем член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина не исключила наплыв украинцев в Россию с целью получения вакцины «Спутник V».

Ранее украинские оппозиционеры назвали отказ Киева от «Спутника V» назвали «спланированным уничтожением» украинцев.

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель оказать содействии в получении доступа к вакцине от BioNTech и Pfizer.

В октябре крупный игрок украинского рынка медтехники Алексей Давиденко говорил, что украинская элита, вопреки желанию президента страны Владимира Зеленского, объявила охоту за российской вакциной от коронавируса. В то же время украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».