Памятник Линкольну демонтирован в Бостоне

30.12.2020, 6:58, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В центре Бостона демонтирован памятник 16-му президенту США Аврааму Линкольну, при котором в стране отменили рабство, сообщают СМИ.

Памятник, установленный в 1879 году, сочли унизительным и расистским – он представляет собой Линкольна и стоящего возле него на коленях чернокожего со сломанными оковами на запястьях. После того, как соответствующая петиция собрала тысячи подписей, художественная комиссия города решила убрать «Мемориал эмансипации» из парка в центре города. Пока нет информации о том, куда переместят памятник, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS Boston.

Напомним, массовые протесты и погромы начались в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции. После начала беспорядков целый ряд статуй в США был убран по решению властей, многие памятники были стихийно снесены. Так, в октябре протестующие в Портленде (штат Орегон) снесли статуи 16-го и 26-го президентов США Авраама Линкольна (руководил в 1861–1865 годах) и Теодора Рузвельта (в 1901–1909 годах).