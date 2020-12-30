Власти США выступили против досрочного освобождения Ярошенко

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30.12.2020, 6:58, Новости дня
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Американское правительство выступает против досрочного освобождения россиянина Константина Ярошенко из тюрьмы в США, сообщила и.о. федерального прокурора по южному округу Нью-Йорка Одри Штраус.

Об этом Штраус «с уважением» сообщила в письме окружному судье Джеду Ракоффу в ответ на ходатайство защиты Ярошенко «о смягчении приговора», передает РИА «Новости».

Федеральная прокуратура считает, что заболевания Ярошенко не увеличивают риск летального исхода в случае заражении коронавирусом. Утверждается, что ему могут предоставить надлежащую медицинскую помощь в тюрьме. Также в ходатайстве прокуратуры говорится, что Федеральное бюро тюрем якобы добилось «успеха в ограничении распространения коронавируса в большей части его учреждений», а в тюрьме в Данбери, где находится россиянин, приняты «значимые меры» против распространения коронавируса. По информации, предоставленной самим бюро, в Данбери коронавирус выявлен как минимум у 29 заключенных, передает ТАСС.



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