Компания LG создала холодильник с голосовым управлением

30.12.2020, 6:16, Новости дня

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В компании LG решил усовершенствовать функционал холодильников и создал модель InstaView 2021,в которой дверцы открываются после подачи голосовых команд.

По имеющейся информации, этот необычный холодильник покажут публике во время выставки CES2021. Там же производитель подробно расскажет о технических характеристиках бытового устройства и озвучит его стоимость в розничной торговле.

Однако в сети уже появилось сообщение о том, что в новом холодильнике предусмотрены такие дополнения, как ультрафиолетовый дезинфектор и прибор для определения готовности льда. Также здесь почти на четверть увеличили окошко, через которое можно увидеть содержимое без необходимости открывать двери.