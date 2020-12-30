 

Диетолог рассказал, чем нужно питаться людям после 60 лет

30.12.2020, 6:16, Новости дня
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Если вам уже за шестьдесят, нужно уделить больше внимания набору продуктов для повседневного питания, советует Ольга Вашарина. Чем больше возраст человека, тем больше его здоровье зависит от правильно подобранного рациона.

После шестидесяти лет организм требует, чтобы пища была насыщена флавоноидами. Они в большом количестве содержатся в чернике и клубнике. Там же есть необходимые антиоксиданты.

Микроэлементы такого рода помогают сдерживать процессы старения, а также обеспечивают хорошее самочувствие. Также стоит уделить внимание витамину D, которого много, например, в куриных яйцах. Страдающим от высокого артериального давление нужны продукты, насыщенные калием. Самые доступные из них – обычные бананы.



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