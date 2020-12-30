 

Ученые напомнили, почему Плутон перестали считать полноценной планетой

30.12.2020, 6:16, Новости дня
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Ученые напомнили о том, что на протяжении 76 лет официальная астрономия считала, что в Солнечной системе 9 полноценных планет, среди которых самой отдаленной от светила является Плутон. Он же считался и самым маленьким.

Но с 2006 года Плутон перевели из разряда полноценных в малые планеты и астероиды, которых множество.

Пересмотреть классификацию ученых заставило открытие Цереры и Эриды. Они, как и Плутон, пока не очистили свою орбиту от посторонних небесных тел. Кроме того, Плутон нельзя считать самым массивным телом в своем районе. Поэтому он, несмотря на наличие атмосферы и собственного спутника, все же не считается десятой планетой. Напомним, что масса Плутона составляет всего 7% общей массы пояса Койпера, в котором он находится.



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