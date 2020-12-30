 

Песков рассказал, о чем россияне пишут Путину

30.12.2020, 6:06, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Формат прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным очень востребован, россияне пишут главе государства обо всем, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Формат этот очень востребованный. Он, во-первых, нужен для самого президента, он получает огромный срез, материал с информацией непосредственно от граждан. Не в меньшей степени этот формат востребован людьми. Они пишут президенту обо всем. Они, к сожалению, пишут президенту очень часто даже о том, что не должно касаться президента, что должно касаться управы района, но тем не менее, у нас так устроено» – сказал Песков телеканалу RTVI.

Напомним, в этом году прямая линия с президентом была совмещена с ежегодной большой пресс-конференцией Путина, которая состоялась 17 декабря. Газета ВЗГЛЯД писала, что все обращения граждан, поступившие на прямую линию с Путиным, поставлены на контроль. Наиболее острыми оказались проблемы экологии, медицины, строительства и социальной сферы



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Италия заинтересовалась покупкой острова сыном украинского олигарха

15.12 / Семьи 53 граждан Украины, которых незаконно удерживают в РФ, получат материальную помощь

25.10 / Помпео потребовал от Лукашенко освободить гражданина США Шклярова

28.06 / В Совфеде осудили слова главы района Прага-6 о сносе памятника Коневу

05.10 / В ходе беспорядков в Бишкеке пострадали 16 человек

02.10 / Генконсульство в Анталье выясняет обстоятельства ДТП, в котором могли пострадать россияне

24.09 / Трамп не стал гарантировать мирную передачу власти в США

26.11 / ВКС РФ успешно испытали новую ракету системы ПРО

02.09 / Ситуация с беженцами после исторического решения Меркель оправдала надежды оптимистов

29.11 / В Британии сказали, когда будет достроен «Северный поток – 2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска