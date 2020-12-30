Песков рассказал, о чем россияне пишут Путину

30.12.2020, 6:06, Новости дня

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Формат прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным очень востребован, россияне пишут главе государства обо всем, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Формат этот очень востребованный. Он, во-первых, нужен для самого президента, он получает огромный срез, материал с информацией непосредственно от граждан. Не в меньшей степени этот формат востребован людьми. Они пишут президенту обо всем. Они, к сожалению, пишут президенту очень часто даже о том, что не должно касаться президента, что должно касаться управы района, но тем не менее, у нас так устроено» – сказал Песков телеканалу RTVI.

Напомним, в этом году прямая линия с президентом была совмещена с ежегодной большой пресс-конференцией Путина, которая состоялась 17 декабря. Газета ВЗГЛЯД писала, что все обращения граждан, поступившие на прямую линию с Путиным, поставлены на контроль. Наиболее острыми оказались проблемы экологии, медицины, строительства и социальной сферы