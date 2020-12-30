 

«Британский» штамм коронавируса добрался до США

30.12.2020, 6:06, Новости дня
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Новая вариация коронавируса, распространившаяся ранее в Великобритании, зафиксирована в Колорадо в США, сообщил губернатор штата Джаред Полис.

Он сообщил, что в его штате выявлен «первый случай заражения разновидностью COVID-19 B.1.1.7 – той же, которая была обнаружена» в Великобритании. Washington Post пишет, что это «первый в США известный случай» заражения так называемым британским штаммом, передает ТАСС. Согласно заявлению губернатора, заболевший мужчина не был в поездках в последнее время, передает РИА «Новости».

Напомним, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи призывал воздержаться от «бурной реакции» на новый штамм COVID в Британии. Выявленный в Британии новый вариант коронавируса может быть на 70% более заразен обычного и требует от населения еще большей осторожности. При этом британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.



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