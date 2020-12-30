Геннадий Ветров поздравил читателей “Дни.ру” с Новым годом

30.12.2020, 5:38, Разное

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Геннадий Ветров пожелал читателям “Дни.ру” классного настроения,.улыбок и хорошего настроения., “Улыбайтесь, и жизнь обязательно улыбнется вам”, – заявил артист.

Генна?дий Ветров родился 18 ноября 1958, Макеевка, Сталинская область Советский и российский актёр театра и кино, артист эстрады, юморист, писатель-сатирик, музыкант-мультиинструменталист, пародист, певец, “Человек-оркестр”, музыкальный эксцентрик, артист оригинального жанра, сочинитель стихов и каламбуров.

Телеведущий, композитор, художник, гитарист и конферансье. Заслуженный артист России.

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