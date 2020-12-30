 

Катя Лель поздравила читателей “Дни.ру” с Новым годом

30.12.2020, 5:38, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Этот год выдался непростым. Многие артисты остались без работы и жаловались на плачевное материальное состояние. К счастью, в преддверии праздников звездам удалось провести несколько новогодних мероприятий.

На одном из таких концертов появилась и Катя Лель. Артистка обратилась к читателям издания “Дни.ру” и поздравила их с наступающим 2021 годом. “Будьте здоровы! Живите в благости, в радости и в спокойствии. Будьте счастливы!” – отметила певица.

Поздравление Кати Лель с Новым годом читатели могут посмотреть на сайте “Дни.ру”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Мнение: Почему арестовали Ивана Сафронова?

04.07 / “Пританцовывала от красоты момента”: Виктория и Антон Макарские отметили оловянную свадьбу

07.11 / Мнение: О самом эпичном поражении США прямо у нас на глазах

11.10 / Эксперты составили ТОП-3 легковых автомобилей с высоким дорожным просветом

15.07 / Власти Чечни закрыли въезд в республику для туристов из-за коронавируса

30.06 / МГИК и Общественный штаб осуществляют постоянный контроль голосования

14.11 / Команда российских губернаторов под руководством Михаила Дегтярева досрочно выиграла зимнюю серию игр «Что? Где? Когда?»

22.11 / Хорошего дна!

13.06 / Вопрос решенный: Гудбай, Конституция!

25.12 / Политика: Пашинян удержал власть вопреки всему

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска